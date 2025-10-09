El abogado encarcelado por narcotráfico y blanqueo pide a la Audiencia de Palma su puesta en libertad
Gonzalo Márquez, acusado de liderar una red de traficantes, sostiene que no hay motivos para mantenerlo en prisión
El abogado Gonzalo Márquez, en prisión preventiva desde hace dos meses por narcotráfico y blanqueo, ha pedido a la Audiencia Provincial de Palma que lo deje en libertad. Su letrado, Gaspar Oliver, ha presentado un recurso contra la decisión del juez instructor de enviarlo a la cárcel, alegando que no existen motivos para ello. En una vista celebrada hoy a puerta cerrada, la Fiscalía se ha opuesto a esta petición y el tribunal dará a conocer su decisión en los próximos días. La causa sigue bajo secreto de sumario.
Márquez fue arrestado el 11 de agosto en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los investigadores, tras dos años de pesquisas, sostienen que el abogado y el líder de la banda United Tribuns, Stefan Milojevic, dirigían una organización de narcotraficantes que movía grandes cantidades de cocaína y lavaba a través de sociedades los beneficios del negocio ilegal.
Ambos estarían vinculados a un alijo de 675 kilos de cocaína que fue interceptado en Valencia a principios de verano. En la operación fue también arrestado el policía Faustino Nogales, exjefe de una unidad antidroga de la Policía Nacional, por supuestamente colaborar con la organización y darles información de las investigaciones contra ellos. Márquez, Milojevic y Nogales están desde entonces en prisión provisional.
La operación, bautizada como 'Manso, Primo-Enroque Bal', se ha saldado ya con la detención de medio centenar de personas en diferentes fases llevadas a cabo en diferentes puntos de Mallorca.
Suscríbete para seguir leyendo
- La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet
- El portaviones Gerald R. Ford dice adiós a Mallorca: 3.000 soldados se despiden de seis días de permiso, ocio, excursiones, compras y Tinder
- Mallorca contará con 210 nuevas cámaras de tráfico: algunas podrán multar por exceso de velocidad o ruido
- Nuevas ayudas de hasta 10.000 euros para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares
- Todas las formas de aparcar mal en el aparcamiento subterráneo del Hospital de Son Espases
- La rotura de una tubería inunda la calle Olmos
- Palma amnistía otro chalet ilegal construido en suelo rústico
- ¿Dónde viven los que tienen más y menos dinero en Palma? Sant Jaume, el barrio más rico, y El Arenal, a la cola