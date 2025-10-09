El abogado encarcelado por narcotráfico y blanqueo pide a la Audiencia de Palma su puesta en libertad

El abogado Gonzalo Márquez, en prisión preventiva desde hace dos meses por narcotráfico y blanqueo, ha pedido a la Audiencia Provincial de Palma que lo deje en libertad. Su letrado, Gaspar Oliver, ha presentado un recurso contra la decisión del juez instructor de enviarlo a la cárcel, alegando que no existen motivos para ello. En una vista celebrada hoy a puerta cerrada, la Fiscalía se ha opuesto a esta petición y el tribunal dará a conocer su decisión en los próximos días. La causa sigue bajo secreto de sumario.

Márquez fue arrestado el 11 de agosto en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los investigadores, tras dos años de pesquisas, sostienen que el abogado y el líder de la banda United Tribuns, Stefan Milojevic, dirigían una organización de narcotraficantes que movía grandes cantidades de cocaína y lavaba a través de sociedades los beneficios del negocio ilegal.

Ambos estarían vinculados a un alijo de 675 kilos de cocaína que fue interceptado en Valencia a principios de verano. En la operación fue también arrestado el policía Faustino Nogales, exjefe de una unidad antidroga de la Policía Nacional, por supuestamente colaborar con la organización y darles información de las investigaciones contra ellos. Márquez, Milojevic y Nogales están desde entonces en prisión provisional.

La operación, bautizada como 'Manso, Primo-Enroque Bal', se ha saldado ya con la detención de medio centenar de personas en diferentes fases llevadas a cabo en diferentes puntos de Mallorca.