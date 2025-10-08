Precintan parte de la plaza Porta Pintada de Palma por la caída de tejas de una iglesia
Los Bombers de Palma han revisado el tejado tras recibir avisos sobre los desprendimientos
La Policía Local de Palma ha precintado esta mañana una parte de la plaza Porta Pintada, en el centro de Palma para evitar accidentes después de que hayan caído varias tejas de la iglesia Santa Catalina de Siena. No es la primera vez que se producen desprendimientos en el inmueble y la Policía ya ha tenido que precintar la zona anteriormente, aunque por lo general era durante episodios de fuerte viento.
Los Bomberos de Palma y la Policía Local han recibido el aviso sobre las nueve de la mañana, de que se habían desprendido varias tejas de la iglesia y habían caído a la plaza Porta Pintada, junto a la Plaza de España. Los bomberos han revisado el tejado y han confirmado que había más elementos que corrían riesgo de caer, por lo que la Policía Local ha precintado todo un lateral para evitar que algún viandante pudiera resultar herido.
La iglesia, que acoge un templo ortodoxo, ha sufrido anteriormente otros incidentes parecidos, con caída de tejas y desprendimientos, aunque por lo general se registraban durante episodios de fuerte viento.
