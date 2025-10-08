El juez envía a prisión al acusado del accidente mortal en Son Banya

El juez de guardia ha decretado hoy el ingreso en prisión incondicional del joven de 26 años detenido por el accidente de tráfico ocurrido el pasado lunes de madrugada en las inmediaciones del poblado de Son Banya, en Palma, en el que murió un hombre de 31 años. El acusado, que según la investigación de la Policía Local circulaba a 150 kilómetros por hora, ya fue condenado por conducir sin carné, han explicado fuentes conocedoras del caso. El joven obtuvo posteriormente el permiso y actualmente lo tiene en vigor. Su copiloto, que huyó a la carrera tras el choque, reconoció que ambos habían estado aquella noche en Son Gotleu y bebieron dos copas de hierbas cada uno. El sospechoso, por su parte, insiste en que no recuerda el siniestro y que no escapó, sino que un allegado lo sacó de su coche, donde quedó atrapado y semiinconsciente tras el impacto, y lo llevó a su casa.

El detenido, que se entregó a la Policía Local 34 horas después del siniestro, ha sido puesto esta tarde a disposición del juzgado de instrucción número 8 de Palma, en funciones de guardia. Custodiado por dos agentes, se ha cubierto el rostro con una chaqueta a su llegada ante las cámaras de medios de comunicación que le esperaban. El acusado ha incidido en que no recuerda cómo se produjo el accidente y en que no se dio a la fuga.

Antecedentes

El fiscal ha esgrimido que el acusado tiene antecedentes por delitos contra la seguridad vial, ya que fue condenado hace ahora cuatro años por conducir sin haber obtenido el carné, para reclamar su ingreso en prisión incondicional por un delito de homicidio por imprudencia grave. También tiene en su haber una condena por amenazas y fue encarcelado preventivamente por un asunto de drogas que todavía no ha sido enjuiciado. El juez ha accedido a la petición del ministerio público y el joven será trasladado esta noche al centro penitenciario de la carretera de Sóller.

El accidente ocurrió a la una menos cuarto de la madrugada del lunes en la carretera que une la rotonda del centro comercial Fan con el poblado de Son Banya. El sospechoso iba al volante de un Volkswagen Golf RR que invadió el carril destinado al sentido contrario y chocó frontalmente contra un Opel Corsa. Los dos vehículos salieron despedidos a consecuencia del brutal impacto y acabaron en una vía paralela.

El coche en el que viajaba el hombre fallecido tras la colisión cerca de Son Banya. / DM

Cuando los equipos de emergencias llegaron al lugar, encontraron al conductor del Opel Corsa ya muerto y el Volkswagen vacío. El joven que iba de copiloto en este vehículo pidió poco después asistencia médica desde un domicilio del Molinar porque sufría un fuerte dolor abdominal y había empezado a escupir sangre. Admitió entonces que viajaba en el Volkswagen como copiloto e identificó al conductor, cuyo DNI ya había sido hallado por la Policía Local en el coche. En su declaración como testigo, contó que el domingo por la noche estuvo con el acusado y que ambos habían bebido dos copas de hierbas cada uno en Son Gotleu antes del accidente.

El sospechoso acabó entregándose el miércoles por la mañana, acompañado por una abogada, en el cuartel de la Policía Local de Sant Ferran. Quedó entonces detenido por delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro y esta noche ha ingresado en prisión.