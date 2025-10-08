Detienen en s'Arenal a una mujer alemana buscada en su país por contratar a un sicario para que matara a su marido

La Policía Nacional arrestó ayer en la Playa de Palma a una mujer alemana de 61 años que estaba reclamada por la justicia de su país por, presuntamente, contratar a un sicario para que matara a su marido. La fugitiva llevaba meses huida, pero fue finalmente identificada cuando se presentó en la comisaría de s'Arenal para denunciar un hurto.

La mujer, alemana de 61 años, fue detenida ayer por la tarde, cuando acudió a la comisaría de la Playa de Palma para poner una denuncia por un hurto. Cuando se identificó, el policía que la atendía comprobó que tenía pendiente una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por la justicia alemana, por tentativa de asesinato. La ciudadana alemana quedó arrestada inmediatamente y pasó a disposición de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional.

Según el relato de los hechos que figura en la OEDE, la mujer presuntamente habría tratado de contratar a un asesino profesional para que matara a su marido en Alemania. Sin embargo, el hombre con el que habría contactado para cometer el crimen era un estafador, que consiguió que le hiciera un primer pago de 4.000 euros y luego, no solo no hizo el "trabajo", sino que la denunció a la Policía.

La mujer se escapó antes de ser arrestada en Alemania. Ante las sospechas de que podría haber huido al extranjero, las autoridades alemanas dictaron la orden internacional de detención.

La fugitiva llevaba al parecer varios meses escondida entre la numerosa colonia de residentes alemanes de s'Arenal, lo que le pudo provocar la sensación de impunidad que la llevó a presentarse en la comisaría a denunciar que había sido víctima de un hurto.

Está previsto que la mujer sea puesta en breve a disposición de la Audiencia Nacional, que deberá decidir sobre la petición de extradición a Alemania.