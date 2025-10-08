Detenido un preso de permiso por robar un móvil en Dalt Murada de Palma
El hombre fue arrestado poco después del hurto gracias al sistema de geolocalización del teléfono
Agentes de la Policía Local de Palma adscritos a la Unidad de Seguridad Integral (Usei) detuvieron a un hombre de nacionalidad marroquí, de 35 años, que se encontraba de permiso penitenciario, como presunto autor de un delito de hurto. La detención se produjo en el centro de Palma minutos después de la sustracción.
La intervención tuvo lugar la mañana del 6 de octubre, cuando una patrulla fue requerida en la zona de Dalt Murada por un turista al que acababan de sustraer el teléfono móvil del bolsillo. La víctima, a través del sistema de geolocalización del terminal, pudo indicar a los agentes que este se encontraba en un establecimiento de comida rápida cercano.
Los agentes se dirigieron al lugar, donde localizaron a un hombre cuya actitud vigilante levantó sus sospechas. Durante la intervención, encontraron el teléfono móvil sustraído, valorado en 1.000 euros, semioculto junto al sospechoso. Además, se le encontraron otros objetos cuya procedencia no pudo explicar, como varios bolsos y unas gafas de sol.
Durante la actuación, el detenido manifestó espontáneamente que se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario. La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma instruyó el correspondiente atestado y, posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional.
- El Consell inicia el proceso de expropiación de la finca del castillo de Alaró
- Nuevas ayudas de hasta 10.000 euros para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares
- El TSJB confirma la condena de tres años de cárcel por cargar cien mil euros en gastos personales a una funeraria de Mallorca
- El USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, ya está en Palma
- El portaviones Gerald R. Ford dice adiós a Mallorca: 3.000 soldados se despiden de seis días de permiso, ocio, excursiones, compras y Tinder
- Son Amar retoma su actividad como espacio para eventos seis meses después de su cierre
- El conductor implicado en el accidente mortal de Son Banya se entrega a la Policía
- El restaurador de Santa Catalina cambia la ubicación de las cortinas de la entrada ante las quejas de los vecinos