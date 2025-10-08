Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un preso de permiso por robar un móvil en Dalt Murada de Palma

El hombre fue arrestado poco después del hurto gracias al sistema de geolocalización del teléfono

Agentes de la Policía Local, en el centro de Palma.

Agentes de la Policía Local, en el centro de Palma. / Policía Local de Palma

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Policía Local de Palma adscritos a la Unidad de Seguridad Integral (Usei) detuvieron a un hombre de nacionalidad marroquí, de 35 años, que se encontraba de permiso penitenciario, como presunto autor de un delito de hurto. La detención se produjo en el centro de Palma minutos después de la sustracción.

La intervención tuvo lugar la mañana del 6 de octubre, cuando una patrulla fue requerida en la zona de Dalt Murada por un turista al que acababan de sustraer el teléfono móvil del bolsillo. La víctima, a través del sistema de geolocalización del terminal, pudo indicar a los agentes que este se encontraba en un establecimiento de comida rápida cercano.

Los agentes se dirigieron al lugar, donde localizaron a un hombre cuya actitud vigilante levantó sus sospechas. Durante la intervención, encontraron el teléfono móvil sustraído, valorado en 1.000 euros, semioculto junto al sospechoso. Además, se le encontraron otros objetos cuya procedencia no pudo explicar, como varios bolsos y unas gafas de sol.

Durante la actuación, el detenido manifestó espontáneamente que se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario. La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma instruyó el correspondiente atestado y, posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional.

