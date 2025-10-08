El detenido por el accidente mortal de Son Banya, ante el juez

La Policía Local de Palma ha puesto esta tarde a disposición judicial al joven de 26 años que presuntamente conducía el coche implicado en un accidente mortal en Son Banya el pasado lunes de madrugada y que se dio a la fuga a pie tras la colisión. El joven se ha entregó al día siguiente en el cuartel de Sant Ferran, donde fue detenido por un presunto delito de homicidio por imprudencia. La investigación policial apunta a que circulaba a unos 150 kilómetros por hora cuando se estrelló frontalmente contra el vehículo de la víctima.

El sospechoso ha sido conducido esta tarde a Vía Alemania y ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción número 8 de Palma, que se encuentra en funciones de guardia. Ante los investigadores de la Policía Local el joven se acogió formalmente a su derecho a no declarar, pero si explicó que no recordaba el siniestro. Según su versión, aquella noche había estado en Son Gotleu junto a un amigo, que también se dio a la fuga tras el siniestro pero fue localizado poco después, cuando un allegado pidió asistencia médica para él por las lesiones sufridas en el choque.

El accidente ocurrió sobre la una de la madrugada de ayer, en la carretera que va de la rotonda del centro comercial Fan al poblado de Son Banya, en Palma. En una curva colisionaron un Opel Corsa en el que viajaba un hombre de 31 años, que murió prácticamente en el acto, contra un Volkswagen Golf ocupado por dos jóvenes, que se dieron a la fuga a pie dejando el vehículo abandonado. El joven que iba en el asiento del copiloto resultó herido y fue identificado poco depués, cuando solicitó una ambulancia para ser trasladado a un hospital.