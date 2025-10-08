Detenida en Palma por propinar patadas en los genitales a un hombre tras sustraer dinero de un bolso

Una mujer ha sido detenida por la Policía Nacional en Palma después de que propinara patadas a los genitales a un hombre que trataba de retenerla después de que sustrajera dinero del bolso de su pareja. La ladrona llegó a morder a la víctima en un dedo y le dijo: "Te voy a pegar el sida".

Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron la tarde del pasado lunes. Agentes del Grupo de Atención del Ciudadano de la Policía Nacional que realizaban labores de prevención de la delincuencia en el cenro de Palma fueron requeridos por el 091 para que acudieran a la plaza Volta de la Mercé, donde momentos antes se habría cometido un robo con violencia. Según la llamada, la presunta autora estaba retenida por una de las víctimas.

Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron un gran revuelo y gente aglomerada alrededor de una mujer que estaba tumbada en el suelo, retenida por un hombre, que dijo que había sido víctima del robo, junto a otras personas. Los agentes les separaron y recabaron la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos.

Los policías nacionales se entrevistaron con una pareja, que explicó que cuando iban paseando por las cercanías de la plaza Volta de la Mercé, se percataron como una mujer se situaba detrás de ellos e introdujo la mano en el bolso de ella y sustrajo 30 euros y un bolígrafo. La ladrona echó a correr con el dinero, perseguida por el hombre.

Él explicó que mientras perseguía a la ladrona vio que se metía el dinero en su ropa interior. Cuando le dio alcance y le recriminó el robo, la mujer le propinó varias patadas en los genitales y tras morderle un dedo le espetó: "Te voy a pegar el sida".

Otra viandante acudió en auxilio del hombre y la ladrona lanzó patadas contra ambos y le arrancó a tirones varios mechones de pelo a la mujer.

Los agentes, tras observar las heridas que presentaban tanto el varón como la viandante que acudió en su auxilio, solicitaron asistencia sanitaria para ambos. Finalmente, y tras las informaciones recabadas, arrestaron la presunta autora por un delito de robo con violencia, y la trasladaron hasta dependencias policiales.