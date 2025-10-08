Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un camión averiado en la Vía de Cintura provoca retenciones importantes en los accesos a Palma

Una ambulancia intenta avanzar en medio de un atasco en la Via de Cintura de Palma

Una ambulancia intenta avanzar en medio de un atasco en la Via de Cintura de Palma / Miguel Vicens

EP

La avería de un camión a primera hora de este miércoles en la Vía de Cintura está provocando importantes retenciones en los accesos a Palma.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), alrededor de las 07.00 horas el vehículo ha sufrido la avería y ha quedado detenido en el carril izquierdo de la Ma-20 en sentido Andratx.

Las retenciones provocadas por la presencia del camión afectan a la entrada a la capital balear por la autopista de Inca y las retenciones en este caso llegan prácticamente hasta el polígono de Marratxí.

También está siendo complicada la entrada a Palma desde la autopista de Llucmajor y desde la carretera de Manacor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Consell inicia el proceso de expropiación de la finca del castillo de Alaró
  2. Nuevas ayudas de hasta 10.000 euros para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares
  3. El TSJB confirma la condena de tres años de cárcel por cargar cien mil euros en gastos personales a una funeraria de Mallorca
  4. El USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, ya está en Palma
  5. Son Amar retoma su actividad como espacio para eventos seis meses después de su cierre
  6. El conductor implicado en el accidente mortal de Son Banya se entrega a la Policía
  7. El restaurador de Santa Catalina cambia la ubicación de las cortinas de la entrada ante las quejas de los vecinos
  8. El coche del detenido por el choque mortal de Son Banya circulaba a 150 kilómetros por hora

Detenida en Palma por propinar patadas en los genitales a un hombre tras sustraer dinero de un bolso

Detenida en Palma por propinar patadas en los genitales a un hombre tras sustraer dinero de un bolso

Un camión averiado en la Vía de Cintura provoca retenciones importantes en los accesos a Palma

Un camión averiado en la Vía de Cintura provoca retenciones importantes en los accesos a Palma

Un coche con una familia se incendia en el aparcamiento de Son Llàtzer, en Palma

Un coche con una familia se incendia en el aparcamiento de Son Llàtzer, en Palma

El coche del detenido por el choque mortal de Son Banya circulaba a 150 kilómetros por hora

El coche del detenido por el choque mortal de Son Banya circulaba a 150 kilómetros por hora

Macrooperación con cinco investigados en Mallorca por vender alimentos caducados y descontaminados con lejía

Macrooperación con cinco investigados en Mallorca por vender alimentos caducados y descontaminados con lejía

Condenado un turista por destrozar su habitación en un hotel de s'Arenal y provocar una inundación

Condenado un turista por destrozar su habitación en un hotel de s'Arenal y provocar una inundación

Detenido en Palma por abusar sexualmente durante años de la hija de su pareja

Detenido en Palma por abusar sexualmente durante años de la hija de su pareja

El conductor implicado en el accidente mortal en Son Banya queda detenido en la Policía Local

El conductor implicado en el accidente mortal en Son Banya queda detenido en la Policía Local
Tracking Pixel Contents