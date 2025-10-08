Un camión averiado en la Vía de Cintura provoca retenciones importantes en los accesos a Palma
EP
La avería de un camión a primera hora de este miércoles en la Vía de Cintura está provocando importantes retenciones en los accesos a Palma.
Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), alrededor de las 07.00 horas el vehículo ha sufrido la avería y ha quedado detenido en el carril izquierdo de la Ma-20 en sentido Andratx.
Las retenciones provocadas por la presencia del camión afectan a la entrada a la capital balear por la autopista de Inca y las retenciones en este caso llegan prácticamente hasta el polígono de Marratxí.
También está siendo complicada la entrada a Palma desde la autopista de Llucmajor y desde la carretera de Manacor.
