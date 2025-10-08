Los Bombers de Mallorca practican el rescate de personas atrapadas en un coche sumergido en es Portitxol, en Palma
Los efectivos de emergencia han hundido un coche en la dársena para simular las condiciones de una riada
Una treintena de miembros de los Bombers de Mallorca participan durante esta mañana en un ejercicio de rescate de personas atrapadas en un coche hundido en el mar, en la dársena del Portitxol, en Palma. El simulacro busca recrear las condiciones que podrían darse en una riada.
El ejercicio ha comenzado esta mañana sobre las nueve y está previsto que se prolongue hasta las dos y media de la tarde. Los bomberos han hundido un coche previamente descontaminado en la dársena del Portitxol, en un intento de recrear las condiciones que podrían darse en un vehículo arrastrado por una riada con personas en su interior. La treintena de bomberos que han participado en el simulacro han tenido que rescatar a las supuestas víctimas que habrian quedado atrapadas en el vehículo.
