Beate, detenida por la supuesta contratación de un sicario en Mallorca: "Di 6.000 euros a un cocinero italiano para que se tratara de un cáncer y dijo en Alemania que le pagué para matar a mi yerno"

"Di 6.000 euros a un cocinero italiano de sa Torre para que se tratara de un cáncer de pulmón. Pero el fue a Alemania y dijo que le había pagado para matar a mi yerno". Con estas palabras, la mujer polaca residente en Mallorca, detenida por la supuesta contratación de un sicario, ha negado categóricamente que le hubiera pagado a este hombre para cometer un crimen. Beate, de origen polaco, había sido conducida la mañana de este miércoles a los juzgados de Vía Alemania. Agentes de la Policía Nacional la habían detenido en la Playa de Palma para cumplir con una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por un juzgado de Colonia en Alemania. Tras comparecer por videoconferencia ante la Audiencia Nacional, el juez ha decretado su puesta en libertad.

"Mi hija está en la cárcel en Colonia", se ha lamentado la madre nada más salir de la sede judicial. Al mismo tiempo, Beate, residente en Mallorca, ha proclamado su inocencia. También ha reconocido que pagó la suma de 6.000 euros a un cocinero italiano residente en la urbanización sa Torre de Llucmajor. Según sus palabras, este dinero estaba destinado para que "se curara de un cáncer de pulmón". Sin embargo, al viajar a Colonia, en Alemania, este hombre habría asegurado, de acuerdo con la versión de la detenida, que el pago estaba destinado supuestamente para matar al yerno de Beate. La consecuencia inmediata de las palabras del restaurador transalpino fue la inmediata detención y posterior encarcelamiento de la hija de Beate por presuntamente urdir esta el crimen de su esposo.

La detención de Beate se efectuó en la Comisaría de la Policía Nacional de la Playa de Palma. Esta mujer acudió a las dependencias policiales para denunciar un supuesto hurto. Sin embargo, en el momento de aportar sus datos personales saltó una requisitoria internacional. Sobre ella recaía una Orden Europea de Detención y Entregada dictada por las autoridades alemanas. Estaba buscado por un presunto delito de tentativa de asesinato.

Denunciada por un supuesto sicario

La versión de la mujer como supuesta benefactora en la lucha contra el cáncer del cocinero italiano de Mallorca fue echada por tierra por él mismo. Este aseguró que esta suma de dinero, según él de 4.000 euros, se los habría abonado Beate para que supuestamente acabara con la vida del yerno de esta mujer. De hecho no tuvo reparos en denunciarla ante la Policía y se perfiló como un presunto estafador. La consecuencia directa fue la detención y encarcelamiento de la hija de Beate por haber urdido presuntamente el crimen de su esposo. Mientras que la progenitora de esta también ha sido arrestada por la supuesta contratación del sicario, aunque este miércoles ha quedado en libertad tras comparecer por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional.