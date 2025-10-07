La Policía Local evita una pelea entre dos grupos de menores en el parque del Canódromo, en Palma
Los agentes identificaron a catorce chicos que habían quedado para un enfrentamiento de dos de ellos, y se incautaron de dos navajas
Agentes de la Policía Local de Palma evitaron un enfrentamiento entre dos grupos de adolescentes en el parque del Canódromo. La actuación se saldó con la identificación de catorce menores y la incautación de dos armas blancas y prendas para ocultar el rostro.
Los hechos tuvieron lugar sobre las ocho de la tarde del pasado viernes, 3 de octubre, cuando agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP), atendiendo a las demandas ciudadanas por concentraciones de jóvenes en la zona, procedieron a la identificación de un numeroso grupo de chicos que se había concentrado en el parque.
En el registro que los agentes realizaron a los adolescentes intervinieron dos navajas (una de tipo mariposa y otra multiusos) en poder de dos de ellos. También se les incautaron un pasamontañas y una braga de cuello, prendas susceptibles de ser utilizadas para ocultar la identidad.
Las averiguaciones practicadas en el lugar permitieron a los agentes determinar que el motivo de la reunión era una pelea concertada entre dos de los jóvenes. La intervención policial neutralizó una situación de riesgo, evitando una reyerta multitudinaria y posibles agresiones con las armas blancas.
Los agentes levantaron las correspondientes actas por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana. Las sanciones impuestas deberán ser asumidas por los progenitores de los jóvenes dada su condición de menores.
- El Consell inicia el proceso de expropiación de la finca del castillo de Alaró
- Palma tramita dos promociones que sumarán más de 3.500 viviendas en Son Güells y Son Puigdorfila Nou
- La Policía Local ya ha identificado al conductor huido del accidente mortal en Palma
- El USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, ya está en Palma
- El PP de Baleares quiere que Europa apoye tarifas para residentes ante la presión turística
- Buscan al conductor que se se dio a la fuga tras un accidente mortal cerca de Son Banya, en Palma
- Quedarse en Israel, del postureo a la coherencia
- El nuevo cerramiento de un bar que indigna a los vecinos de Santa Catalina: “Esto va a más”