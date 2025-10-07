La Policía Local evita una pelea entre dos grupos de menores en el parque del Canódromo, en Palma

Agentes de la Policía Local de Palma evitaron un enfrentamiento entre dos grupos de adolescentes en el parque del Canódromo. La actuación se saldó con la identificación de catorce menores y la incautación de dos armas blancas y prendas para ocultar el rostro.

Los hechos tuvieron lugar sobre las ocho de la tarde del pasado viernes, 3 de octubre, cuando agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP), atendiendo a las demandas ciudadanas por concentraciones de jóvenes en la zona, procedieron a la identificación de un numeroso grupo de chicos que se había concentrado en el parque.

En el registro que los agentes realizaron a los adolescentes intervinieron dos navajas (una de tipo mariposa y otra multiusos) en poder de dos de ellos. También se les incautaron un pasamontañas y una braga de cuello, prendas susceptibles de ser utilizadas para ocultar la identidad.

Las averiguaciones practicadas en el lugar permitieron a los agentes determinar que el motivo de la reunión era una pelea concertada entre dos de los jóvenes. La intervención policial neutralizó una situación de riesgo, evitando una reyerta multitudinaria y posibles agresiones con las armas blancas.

Las dos navajas intervenidas a los menores por la Policía Local. / Policía Local de Palma

Los agentes levantaron las correspondientes actas por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana. Las sanciones impuestas deberán ser asumidas por los progenitores de los jóvenes dada su condición de menores.