Detenido en Palma por abusar sexualmente durante años de la hija de su pareja
La víctima relató que el hombre la sometía a tocamientos sexuales desde que tenía doce años de edad
Agentes de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) la Policía Nacional de Palma han detenido a un hombre de 39 años como presunto autor de repetidas agresiones sexuales a la hija de su pareja a lo largo de dos años, cuando la víctima tenía entre doce y catorce años.
Según la información facilitada por la Policía Nacional, la víctima, que en la actualidad tiene catorce años, confesó ya en 2023 a su hermana que la pareja de su madre le había realizado tocamientos. Sin embargo en ese momento no se decidieron a denunciar los hechos.
Este año, la adolescente que había estado viviendo fuera durante los últimos años, volvió a residir en un domicilio de Palma junto a su madre, la pareja de ella y su hermana. El pasado 2 de octubre, la víctima volvió a decirle a su hermana que la pareja de su madre la sometía de nuevo a tocamientos. En vista de la situación la hermana le recriminó al hombre lo que estaba haciendo. Él, sin embargo, lo negó y le dijo que se limitaba a dormir con la niña y que ella lo había malinterpretado.
Finalmente la hermana, junto a la víctima, se personaron en la Jefatura Superior de Balears para denunciar los hechos.
Al recibir la denuncia, la UFAM de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación, tomando testimonio de la menor y de su hermana. Horas más tarde, el hombre fue detenido por parte de los policías por ser el presunto autor de un delito continuado de agresión sexual.
