El conductor implicado en el accidente mortal en Son Banya queda detenido en la Policía Local

Detenido como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia. El joven de 25 años que esta mañana se ha entregado a la Policía Local de Palma por el accidente mortal con fuga ocurrido en la madrugada de ayer en la carretera de Son Banya, en Palma, ya ha sido trasladado a los calabozos del cuartel de Sant Ferran, donde pasará las próximas horas antes de ser puesto a disposición judicial.

El joven, español de 25 años presuntamente conducía el Volkswagen Golf que en la madrugada de ayer colisionó contra un Opel Corsa en la carretera que conduce a Son Banya. El ocupante del Opel, un hombre de 31 años, falleció en el acto. En el Golf viajaban al menos dos jóvenes, que dejaron abandonado el coche, que había quedado reventado, y se escaparon a pie. El hombre que viajaba en el asiento del copiloto fue localizado poco después, tras acudir a casa de un amigo en El Molinar, al solicitar una ambulancia porque sufría una posible lesión interna y escupía sangre. La Policía Local tenía al conductor plenamente identificado y había iniciado ya gestiones para arrestarle.

Esta mañana, sobre las diez, el joven se ha presentado en el cuartel de San Ferran acompañado por su abogada. El sospechoso ha sido trasladado a la sala de atestados, y poco después ha sido detenido formalmente. En estos momentos se encuentra en los calabozos de la Policía Local, a la espera de que los agentes de la Unidad de Vehicles d'Accidentes (Uvac) finalicen el atestado y lo pongan a disposición judicial.