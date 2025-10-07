El conductor implicado en el accidente mortal de Son Banya se entrega a la Policía

El conductor del coche implicado en un accidente en el que murió un hombre en la madrugada de ayer en las proximidades del poblado de Son Banya, en Palma, se ha entregado esta mañana a la Policía Local, y previsiblemente será detenido por los delitos de omisión del deber de socorro y abandono del lugar del accidente.

El joven, español de 25 años, se ha presentado sobre las diez de la mañana en el cuartel de Sant Ferran, sede de la Policía Local de Palma, acompañado por su abogada, y ha admitido que era el conductor que manejaba el Wolkswgen Golf que sobre la una de la madrugada de ayer se estrelló frontalmente contra un Opel Corsa en la carretera que conduce a Son Banya. El conductor del Opel falleció en el siniestro, mientras que los dos ocupantes del Volkswagen se marcharon a pie dejando el coche abandonado.

Poco después la Policía Local de Palma encontró en El Molinar al hombre que presuntamente ocupaba el asiento del copiloto. Había acudido a casa de un amigo, desde donde llamaron a una ambulancia porque parecía sufrir alguna lesión interna y había empezado a escupir sangre.

Mientras tanto, la Policía seguía buscando al conductor, presunto autor de los delitos de omisión del deber de socorro y abandono del lugar del accidente. Los agentes lo tenían plenamente identificado y era cuestión de horas que fuera detenido.

Esta mañana, sobre las diez, el joven se ha entregado voluntariamente acompañado por su abogada en Sant Ferran. El conductor ha sido detenido de inmediato y trasladado a la Sala de Atestados, donde está previsto que le tomen declaración.