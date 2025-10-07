Condenados 17 miembros de un clan familiar por vender drogas en Manacor y Felanitx

Diecisiete miembros del histórico clan de 'Los Orta' fueron condenados ayer a penas que suman 33 años y medio de cárcel por distribuir grandes cantidades de hachís y marihuana en la Part Forana. Los acusados reconocieron ante la magistrada que entre 2019 y 2020 se dedicaron a distribuir estupefacientes en Manacor y Felanitx, donde tenían varios puntos de venta tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre los abogados defensores y el fiscal. Todos se declararon autores de delitos contra la salud pública y grupo criminal con la atenuante de dilaciones indebidas y acataron pagar multas de casi 300.000 euros en total. El pacto incluye suspender el cumplimiento de las penas de prisión para buena parte de ellos.

La sentencia es fruto de una investigación llevada a cabo por la Policía Nacional, bautizada como 'Operación Ánima', en la que fueron incautados 50 kilos de drogas. Las pesquisas se iniciaron en junio de 2019, cuando el grupo de Estupefacientes empezó a vigilar las actividades de 'Los Orta', un clan que desde hace más de una década es objetivo de los agentes antidroga y cuyos miembros han sido arrestados, juzgados y condenados varias veces.

Marihuana y hachís

Las vigilancias y seguimientos de la Policía revelaron que el líder del clan, Ramón Orta, de 66 años, y uno de sus hijos eran quienes manejaban el negocio de la droga. El patriarca solía desplazarse a Muro para abastecerse de marihuana y hachís que luego repartía en los diferentes puntos de venta. El joven, por su parte, viajaba con frecuencia a Barcelona para negociar con los proveedores que luego enviaban estupefacientes a Mallorca.

La Policía llevó a cabo la fase final de la investigación en febrero de 2020. Los agentes irrumpieron en nueve inmuebles de Felanitx, Manacor y Muro. Encontraron 50 kilos de cogollos de marihuana y cinco hachís, 16.000 euros en metálico y una pistola de aire comprimido. El clan escondía parte de los estupefacientes y de los beneficios del narcotráfico en los huecos de las paredes de piedra seca en caminos y fincas rústicas.

La Fiscalía reclamaba inicialmente penas que sumaban 94 años de cárcel y 8,5 millones de euros en multas para los 17 procesados. En los últimos días, la acusación y las defensas han negociado un acuerdo de conformidad que culminó ayer en el juicio con notables rebajas de las condenas. Ante la magistrada, todos los acusados reconocieron los delitos imputados y se conformaron con penas de dos años de prisión, excepto uno que acató tres años de cárcel y otra que fue condenada a seis meses como cómplice. La magistrada dictó sentencia en el acto.