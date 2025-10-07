Condenado un turista por destrozar su habitación en un hotel de s'Arenal y provocar una inundación

Un turista alemán ha sido condenado hoy por destrozar la habitación del hotel de s'Arenal en el que estaba alojado, provocando una inundación que obligó a clausurar dos estancias. El acusado ha reconocido que rompió una tubería de agua, una mampara de baño y un televisor y se ha declarado autor de un delito de daños. Por él ha aceptado pagar una multa de 360 euros e indemnizar a los propietarios del establecimiento con 2.843 euros. El joven ha exculpado a un amigo suyo que también fue procesado y finalmente ha sido absuelto.

Los hechos ocurrieron los días 29 y 30 de abril de 2024 en un hotel situado en la calle Bartomeu Calafell, en Palma. El acusado ha alegado que estaba ebrio y no recordaba bien lo ocurrido, pero ha admitido su implicación. La tubería que rompió provocó una filtración de agua que acabó inundando la habitación situada justo debajo de la suya.

Los encargados del hotel denunciaron lo ocurrido y los dos acusados fueron detenidos por la Policía Nacional en Son Sant Joan, cuando estaban a punto de coger un vuelo para regresar a Alemania. Tras su arresto, ambos consignaron 1.000 euros para indemnizar a los afectados. De ahí que al joven condenado se le haya aplicado una atenuante de reparación parcial del daño.