Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un coche con una familia se incendia en el aparcamiento de Son Llàtzer, en Palma

El conductor se desvió cuando circulaba por la carretera de Manacor y empezó a echar humo y pudo detenerse en un lugar apartado

El coche incendiado en el parking del hospital de Son Llàtzer.

El coche incendiado en el parking del hospital de Son Llàtzer. / DM

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Un coche en el que viajaba una pareja con una niña pequeña se incendió el domingo por la noche cuando circulaba por la carretera de Manacor. El conductor tuvo el tiempo justo para desviarse hasta el parking del hospital de Son Llàtzer, dejar el vehículo en un lugar apartado y salir antes de que las llamas se extendieran. El turismo quedó totalmente destruido por el fuego, aunque los ocupantes salieron ilesos, aunque llegaron a tragar algo de humo.

El incidente ocurrió el pasado domingo sobre las nueve y media de la noche. La familia, segun explicaron posteriormente a varios testigos, venían de Artà, donde habían dejado a dos de sus hijos. Cuando llegaron a Palma por la carretera de Manacor el conductor se percató de que salía humo del motor. Tuvo el tiempo justo de desviarse al parking de Son Llátzerr, dejar el vehículo en un lugar apartado y salir a toda prisa antes de que las llamas se extendieran.

Al lugar acudieron dotaciones de los Bombers de Palma, que sofocaron el fuego, y patrullas de la Policía. El vehiculo quedó totalmente arrasado, pero los tres ocupantes salieron ilesos.

El dueño del coche comentó posteriormente que lo había comprado de segunda mano apenas cuatro días antes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Consell inicia el proceso de expropiación de la finca del castillo de Alaró
  2. Palma tramita dos promociones que sumarán más de 3.500 viviendas en Son Güells y Son Puigdorfila Nou
  3. La Policía Local ya ha identificado al conductor huido del accidente mortal en Palma
  4. El USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, ya está en Palma
  5. El PP de Baleares quiere que Europa apoye tarifas para residentes ante la presión turística
  6. Buscan al conductor que se se dio a la fuga tras un accidente mortal cerca de Son Banya, en Palma
  7. Quedarse en Israel, del postureo a la coherencia
  8. El TSJB confirma la condena de tres años de cárcel por cargar cien mil euros en gastos personales a una funeraria de Mallorca

El coche del detenido por el choque mortal de Son Banya circulaba a 150 kilómetros por hora

El coche del detenido por el choque mortal de Son Banya circulaba a 150 kilómetros por hora

Un coche con una familia se incendia en el aparcamiento de Son Llàtzer, en Palma

Un coche con una familia se incendia en el aparcamiento de Son Llàtzer, en Palma

Macrooperación con cinco investigados en Mallorca por vender alimentos caducados y descontaminados con lejía

Macrooperación con cinco investigados en Mallorca por vender alimentos caducados y descontaminados con lejía

Condenado un turista por destrozar su habitación en un hotel de s'Arenal y provocar una inundación

Condenado un turista por destrozar su habitación en un hotel de s'Arenal y provocar una inundación

Detenido en Palma por abusar sexualmente durante años de la hija de su pareja

Detenido en Palma por abusar sexualmente durante años de la hija de su pareja

El conductor implicado en el accidente mortal en Son Banya queda detenido en la Policía Local

El conductor implicado en el accidente mortal en Son Banya queda detenido en la Policía Local

La Policía Local evita una pelea entre dos grupos de menores en el parque del Canódromo, en Palma

La Policía Local evita una pelea entre dos grupos de menores en el parque del Canódromo, en Palma

El conductor implicado en el accidente mortal de Son Banya se entrega a la Policía

El conductor implicado en el accidente mortal de Son Banya se entrega a la Policía
Tracking Pixel Contents