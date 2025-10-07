Un coche con una familia se incendia en el aparcamiento de Son Llàtzer, en Palma

Un coche en el que viajaba una pareja con una niña pequeña se incendió el domingo por la noche cuando circulaba por la carretera de Manacor. El conductor tuvo el tiempo justo para desviarse hasta el parking del hospital de Son Llàtzer, dejar el vehículo en un lugar apartado y salir antes de que las llamas se extendieran. El turismo quedó totalmente destruido por el fuego, aunque los ocupantes salieron ilesos, aunque llegaron a tragar algo de humo.

El incidente ocurrió el pasado domingo sobre las nueve y media de la noche. La familia, segun explicaron posteriormente a varios testigos, venían de Artà, donde habían dejado a dos de sus hijos. Cuando llegaron a Palma por la carretera de Manacor el conductor se percató de que salía humo del motor. Tuvo el tiempo justo de desviarse al parking de Son Llátzerr, dejar el vehículo en un lugar apartado y salir a toda prisa antes de que las llamas se extendieran.

Al lugar acudieron dotaciones de los Bombers de Palma, que sofocaron el fuego, y patrullas de la Policía. El vehiculo quedó totalmente arrasado, pero los tres ocupantes salieron ilesos.

El dueño del coche comentó posteriormente que lo había comprado de segunda mano apenas cuatro días antes.