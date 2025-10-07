El coche del detenido por el choque mortal de Son Banya circulaba a 150 kilómetros por hora

La aguja del velocímetro del Volkswagen Golf que se vio implicado en una colisión frontal con un muerto en la madugada de ayer cerca de Son Banya quedó detenida en 150 kilómetros por hora. según confirmaron los servicios de emergencia. Es una de las evidencias que han recogido los investigadores contra el presunto conductor, un joven de 25 años que se dio a la fuga a pie tras el siniestro y que esta mañana se ha entregado a la Policía Local y ha quedado detenido. El choque frontal fue tan violento que los dos vehículos salieron volando por encima de una acequia y acabaron en una vía paralela a la carretera.

El accidente ocurrió a la una menos cuarto de la madrugada de ayer, en la carretera que va desde la rotonda del centro comercial Fan, en el Coll den Rabassa, hacia Son Banya. Dos coches, un Volkswagen Golf RR y un Opel Corsa colisionaron frontalmente en una curva cerrada. El impacto fue tan fuerte que los dos vehículos salieron volando por encima de una acequia y cayeron en una vía paralela, completamente aplastados. El ocupante del Opel, un hombre de 31 años, falleció en el interior del vehiculo. Su cadáver tuvo que ser rescatado por dotaciones de los Bombers. En el Volkswagen viajaban al menos dos personas, que se marcharon a pie antes de que llegaran los equipos de emergencia. Poco después, el hombre que viajaba en el asiento del copiloto requirió una ambulancia desde la casa de un amigo en El Molinar, ya que sufría un fuerte dolor abdominal y había empezado a escupir sangre, por lo que pudo ser identificado antes de ser trasladado a un hospital. El supuesto conductor, un joven de 25 años, se ha entregado esta mañana y ha quedado detenido.

La fuga del conductor tras el accidente ha impedido que los agentes de la Policía Local le realizaran las pruebas de detección de alcohol o drogas. El hecho de que se haya entregado un día después hace que estos controles sean inútiles, ya que aunque diera positivo, podría argumentar que había consumido el alcohol o las drogas después del siniestro. Pero eso no significa que quede libre de responsabilidad penal. El hecho de que la aguja del velocímetro de su coche quedara detenida en los 150 kilómetros por hora tras la colisión implicaría que circulaba a una velicidad muy superior a la permitida en la vía.

Este exceso de velocidad sería una de las causas que previsiblemente propiciaron que la colision de los dos vehículos fuera tan violenta.