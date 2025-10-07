Dos años de cárcel por abusar de su cuñada de 14 años durante unas vacaciones en barco en Mallorca

Un hombre ha aceptado hoy una condena de dos años de prisión por abusar sexualmente de su cuñada, una menor que tenía 14 años, durante unas vacaciones en barco por la costa de Mallorca. El acusado, un empresario cántabro, ha reconocido los hechos durante el juicio celebrado en la Audiencia de Palma y se ha conformado con la pena pactada entre su abogada, la fiscal -que pedía inicialmente 12 años de cárcel-, y el letrado de la perjudicada, que ejercía la acusación particular. Antes de la vista, el procesado ha indemnizado a la joven con 50.000 euros, por lo que se apreciado una atenuante de reparación del daño. También el retraso que ha sufrido el proceso judicial, ya que los hechos ocurrieron hace nueve años, le ha permitido beneficiarse de otra atenuante de dilaciones indebidas. El pacto incluye suspender la ejecución de la pena de prisión, por lo que el hombre no será encarcelado.

Los hechos ocurrieron el verano de 2016 en un barco en la costa de Mallorca. El acusado, que tenía entonces 42 años, estaba con su pareja y con la hermana pequeña de esta. Como él mismo ha reconocido, el acusado se valió de la diferencia de edad para ganarse la confianza de la menor. Durante la primera noche que estuvieron en el barco, aprovechó que ambos se habían quedado solos en la cubierta para manosearla y besarla. La menor se quedó paralizada y acabó marchándose a su camarote. Al día siguiente, el hombre volvió a abusar de ella y acabó obligándola a practicarle una felación. Le dijo que no se preocupara y que si alguien sospechaba debía negarlo todo.

No ingresará en prisión

La víctima acabó contando lo sucedido, presentó una denuncia y el acusado llegó a ser detenido. El caso recayó en un juzgado de instrucción de Palma y la Fiscalía le imputó un delito de abuso sexual con acceso carnal. Reclamó para él una condena de 12 años de prisión y una indemnización de 10.000 euros para la perjudicada, que precisó tratamiento psicológico por los abusos sufridos.

El acusado ha comparecido hoy ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial, donde las partes han anunciado que habían alcanzado un acuerdo de conformidad. La condena de dos años de prisión, dictada in voce por la magistrada, queda suspendida. El acusado deberá cumplir una orden de alejamiento durante diez años. El fallo ya es firme.