Tres detenidos por entrar a robar en una nave industrial de Inca

La Guardia Civil de Inca ha detenido a tres jóvenes por un delito de robo con fuerza en una nave industrial de Inca. Una patrulla de la Benemérita que acudio al lugar cuando saltó la alarma sorprendió a uno de ellos vigilando en el exterior, mientras que los otros dos estaban escondidos en el interior del local.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado viernes, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, recibía el aviso de la Central Operativa de Servicios (COS) comunicándoles que había saltado la alarma en una nave industrial en Inca.

Los agentes se trasladaron al lugar y procedieron a realizar una inspección de las instalaciones, detectando en una de las puertas de la nave a un joven en actitud vigilante, que reconoció que estaba esperando a dos amigos que habían accedido al interior con la intención de robar.

Seguidamente acudieron al lugar el responsable de las instalaciones y una patrulla de Policía Local, que junto a los guardias civiles procedieron a inspeccionar la nave. Tras varías batidas se terminó localizando escondidos en lugares diferentes a los otros dos jóvenes.

Por todo ello se procedió a la detención de los tres jóvenes de origen magrebí de 26, 23 y 21 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial,