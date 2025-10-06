La Policía Local ya ha identificado al conductor huido del accidente mortal en Palma

La Policía Local de Palma ya tiene identificado al conductor que esta madrugada en Palma ha huido tras verse implicado en un accidente de tráfico en el que ha muerto un hombre de 31 años, por lo que podría ser detenido en las próximas horas.

Además, el copiloto del coche huido, herido también en el siniestro, ha sido localizado por los agentes después de que haya pedido una ambulancia desde el barrio del Molinar.

Fuga

El accidente de tráfico ha ocurrido minutos antes de la una de la madrugada de este lunes en la rotonda que conduce al centro comercial Fan y a Mercapalma. Al parecer, dos vehículos han colisionado y después uno de ellos se ha dado a la fuga, dejando al conductor del otro coche malherido.

El servicio de emergencias del 112 ha recibido varias llamadas alertando de lo ocurrido y rápidamente se han desplazado hasta el lugar efectivos del 061 y varias patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local de Palma.

Los sanitarios han comprobado que la víctima, un hombre de unos 31 años de edad, había sufrido lesiones muy graves a consecuencia del impacto y había muerto prácticamente en el acto.