Muere un hombre de 31 años en un accidente con fuga en Palma
El siniestro ha ocurrido en la rotonda que conduce al centro comercial Fan y a Mercapalma
Un hombre de unos 31 años de edad ha muerto esta madrugada al chocar el coche que conducía con otro turismo, que se ha dado a la fuga. La víctima ha sufrido lesiones muy graves y los sanitarios solo han podido certificar su muerte. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y trabaja en estos momentos en identificar y localizar al conductor fugado.
Los hechos han ocurrido minutos antes de la una de la madrugada de este lunes en la rotonda que conduce al centro comercial Fan y a Mercapalma. Al parecer, dos vehículos han colisionado y después uno de ellos se ha dado a la fuga, dejando al conductor del otro coche malherido.
El servicio de emergencias del 112 ha recibido varias llamadas alertando de lo ocurrido y rápidamente se han desplazado hasta el lugar efectivos del 061 y varias patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local de Palma.
Los sanitarios han comprobado que la víctima, un hombre de unos 31 años de edad, había sufrido lesiones muy graves a consecuencia del impacto y había muerto prácticamente en el acto.
La Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación, trabaja en estos momentos en identificar y localizar al conductor del otro vehículo implicado en el accidente y que se ha dado a la fuga.
