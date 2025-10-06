Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un hombre de 31 años en un accidente con fuga en Palma

El siniestro ha ocurrido en la rotonda que conduce al centro comercial Fan y a Mercapalma

Ambulancia recurso noche

Redacción Sucesos

Un hombre de unos 31 años de edad ha muerto esta madrugada al chocar el coche que conducía con otro turismo, que se ha dado a la fuga. La víctima ha sufrido lesiones muy graves y los sanitarios solo han podido certificar su muerte. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y trabaja en estos momentos en identificar y localizar al conductor fugado.

Los hechos han ocurrido minutos antes de la una de la madrugada de este lunes en la rotonda que conduce al centro comercial Fan y a Mercapalma. Al parecer, dos vehículos han colisionado y después uno de ellos se ha dado a la fuga, dejando al conductor del otro coche malherido.

El servicio de emergencias del 112 ha recibido varias llamadas alertando de lo ocurrido y rápidamente se han desplazado hasta el lugar efectivos del 061 y varias patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local de Palma.

Los sanitarios han comprobado que la víctima, un hombre de unos 31 años de edad, había sufrido lesiones muy graves a consecuencia del impacto y había muerto prácticamente en el acto.

La Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación, trabaja en estos momentos en identificar y localizar al conductor del otro vehículo implicado en el accidente y que se ha dado a la fuga.

