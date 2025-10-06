Heridos ocho pasajeros de un autobús al dar un frenazo en la Estación Intermodal de Palma

Ocho pasajeros de un autobús del TIB han resultado heridos esta tarde al salir despedidos cuando el vehículo ha dado un frenazo en el interior de la Estacion Intermodal de Palma. Siete de ellos han tenido que ser trasladados a distintos centros hospitalarios, aunque en principio las lesiones que sufrían eran leves.

El accidente , según han informado fuentes del 061, ha ocurrido sobre las seis menos cuarto de la tarde, en el andén 8 de la Estación Intermodal de Palma. Un autobús ha frenado bruscamente y los pasajeros han salido despedidos hacia delante. Ocho de ellos han resultado heridos .

El conductor del vehículo ha alertado de inmediato al 061, que ha desplazado al lugar varias ambulancias. Los equipos sanitarios han prestado las primeras asistencias a los ocho heridos. De ellos, uno no ha precisado ser trasladado a un centro sanitario, mientras que los otros siete han sido derivados a distintas clínicas, con lesiones leves.

La Policía Local de Palma ha iniciado una investigación para aclarar las circunstancias del siniestro.