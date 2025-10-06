Detenido con medio kilo de ketamina y 450 pastillas de éxtasis en Palma

La Policía Local de Palma detuvo el pasado 1 de octubre a un joven de 21 años que llevaba más de medio kilo de ketamina y 445 pastillas de éxtasis en su coche. El acusado fue interceptado por los agentes tras cometer una infracción de tráfico y los policías hallaron entonces las drogas en su vehículo. Está acusado de un delito contra la salud pública.

Los hechos ocurrieron el miércoles por la noche en la calle Metge Josep Darder, según ha informado hoy la Policía Local. Una patrulla detectó que un vehículo realizaba una maniobra antirreglamentaria. Al darle el alto, la actitud nerviosa del conductor levantó las sospechas de los agentes, que decidieron registrar el automóvil.

Los policías encontraron primero diversas dosis de 'tusi', MDMA, cristal y ketamina preparadas para su venta al menudeo. Luego hallaron una bolsa con sacos de comida para perros y gatos que habían sido manipulados y ocultaban en su interior más de 500 gramos de ketamina y 445 pastillas de MDMA.

En total, los agentes intervinieron cerca de 850 gramos de sustancias estupefacientes, 445 euros en efectivo, una balanza de precisión y material para la preparación de dosis. La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma instruyó el correspondiente atestado y, posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional.