Detenido por golpear con un martillo a su casero en Palma

Un ciudadano maliense que estaba fuera de sí tras una discusión con su expareja presuntamente golpeó con un martillo a su casero cuando intentaba evitar que destrozara los muebles del domicilio, en Palma, y posteriormente se enfrentó con un cuchillo a los policías que iban a detenerle, y que tuvieron que desenfundar sus armas para reducirle.

Según informa la Policía Nacional, los hechos ocurrieron el domingo por la tarde en una vivienda de la barriada palmesana de Verge de Lluc. Agentes de la Policía Nacional acudieron en respuesta a una llamada que alertaba sobre un caso de malos tratos. Al llegar la patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano encontraron a una mujer que relató que vivía con su expareja, pese a que habían roto su relación hace un mes, y que tenían problemas de convivencia.

Añadió que su casero había ido a la casa para calmar los ánimos. Sin embargo, su expareja había cogido un martillo y rompió varios muebles y objetos de la casa. El casero forcejeó con él y consiguió quitarle la herramienta, pero recibió golpes en el pecho y la cabeza.

Entonces el agresor cogió un cuchillo y salió de la casa, mientras les decía a su expareja y a su casero que iba a prender fuego a la casa con ellos dentro y que no iban a salir vivos de la misma.

Justo en el momento en el que la patrulla se entrevistaba con la mujer, se recibió otra llamada de emergencia que alertaba de que había un hombre deambulando por la misma zona con un cuchillo en la mano. Dos agentes de la Policía Nacional le localizaron rápidamente.

El martillo con el que presuntamente golpeó a la víctima. / CNP

Los policías trataron de tranquilizarle y le conminaron a que arrojara el cuchillo. No obstante, el hombre se negó y mantuvo una actitud desafiante. Los agentes tuvieron que desenfundar el inmovilizador eléctrico y sus armas reglamentarias.Finalmente consiguieron que el presunto agresor cesara en su enfrentamiento y dejara el arma blanca en el suelo.El hombre fue detenido como autor de los delitos de malos tratos, lesiones y resistencia y desobediencia.

Más tarde la patrulla se entrevistó con el casero y confirmó todo lo que había contado la mujer, que ell detenido le había agredido con el martillo, tras romper con la herramienta mobiliario y que les amenazó al salir del domicilio con un cuchillo.