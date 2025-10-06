Buscan al conductor que se se dio a la fuga tras un accidente mortal cerca de Son Banya, en Palma

Agentes de la Policía Local continúa buscando al conductor que esta madrugada se ha dado a la fuga a pie tras verse implicado en la colisión frontal de dos coches en las proximidades de Son Banya, en el que ha fallecido un hombre y otro ha resultado herido de gravedad. El herido era presuntamente el acompañante del fugitivo y se ha escapado con él a pie, pero ha sido localizado tres cuartos de hora después del siniestro cuando, desde casa de una amigo suyo en El Molinar donde se había refugiado, han solicitado una ambulancia porque aparentaba estar herido de gravedad.

Según informan desde la Policía Local de Palma, el accidente ha ocurrido sobre la una menos cuarto de la madrugada, en la salida de la rotonda del centro comercial Fun, en el Coll den Rabassa, que se dirige hacia Son Banya. En este punto la carretera hace una curva cerrada, y ahí han colisionado frontalmente dos coches, un Opel Corsa y un Volkswagen Golf RR. Los dos vehículos han quedado totalmente aplastados por el brutal impacto.

Cuando han llegado al lugar los primeros equipos del 061 y la Policía Local de Palma han encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en el interior del Opel Corsa, mientras que los ocupantes del Golf se habían escapado a pie, dejando el coche siniestrado abandonado. La víctima mortal era un hombre español de 31 años, que estaba atrapado en el interior del vehículo.

La Policía Local de Palma inició de inmediato una investigación para tratar de identificar a los ocupantes del coche que se habían dado a la fuga. Mientras tanto, los Bombers de Palma rescataron el cuerpo sin vida de la víctima y se procedió al levantamiento del cadáver y a la retirada de los restos de los dos coches siniestrados.

Poco después, sobre la una y media de la madrugada, la central del 061 recibió una petición para enviar una ambulancia a un domicilio de El Molinar, donde un hombre estaba en mal estado. El herido había acudido a refugiarse a casa de una amigo tras sufrir un accidente de tráfico, pero sufría un fuerte dolor en el pecho y empezó a escupir sangre, por lo que se solicitó asistencia médica urgente. Una patrulla de la Policía Local que acudió al lugar junto a la ambulancia comprobó que el hombre presuntamente viajaba como acompañante en el Volkswagen Golf accidentado en Son Banya, lo que permitió identificar al conductor huido. El herido, un joven español de 27 años, fue trasladado en ambulancia al hospital de Son Llàtzer.

Mientras tanto, la Policía Local de Palma prosigue las gestiones para localizar al conductor, que sigue huido, aunque está plenamente identificado.