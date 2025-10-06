La Soledat
Apuñala a un hombre en el abdomen tras acusarle de robar en un piso
Una discusión entre compañeros de piso y un amigo de uno de ellos derivó ayer en una agresión con arma blanca en el barrio palmesano de La Soledat. Un joven de 27 años fue detenido ayer por acuchillar en el abdomen a un hombre de 44 años. La víctima sufrió lesiones leves y agentes de la Policía Nacional detuvieron al presunto agresor.
Los hechos se produjeron sobre las 11.30 horas de ayer en la calle Ànimes del barrio palmesano de La Soledat. Al parecer una acalorada discusión se inició entre un joven, amigo del compañero de piso del otro implicado.
Al parecer el primero acusaba al otro hombre de haber robado algunas pertenencias mientras el otro lo negaba taxativamente. En un momento dado, sacó un objeto punzante y acuchilló al otro en el abdomen. Agentes de la Policía Nacional detuvieron al agresor. La víctima sufrió lesiones leves.
