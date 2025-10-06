Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Soledat

Apuñala a un hombre en el abdomen tras acusarle de robar en un piso

Una ambulancia del 061, en una foto de archivo

Una ambulancia del 061, en una foto de archivo

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Una discusión entre compañeros de piso y un amigo de uno de ellos derivó ayer en una agresión con arma blanca en el barrio palmesano de La Soledat. Un joven de 27 años fue detenido ayer por acuchillar en el abdomen a un hombre de 44 años. La víctima sufrió lesiones leves y agentes de la Policía Nacional detuvieron al presunto agresor.

Los hechos se produjeron sobre las 11.30 horas de ayer en la calle Ànimes del barrio palmesano de La Soledat. Al parecer una acalorada discusión se inició entre un joven, amigo del compañero de piso del otro implicado.

Al parecer el primero acusaba al otro hombre de haber robado algunas pertenencias mientras el otro lo negaba taxativamente. En un momento dado, sacó un objeto punzante y acuchilló al otro en el abdomen. Agentes de la Policía Nacional detuvieron al agresor. La víctima sufrió lesiones leves.

Apuñala a un hombre en el abdomen tras acusarle de robar en un piso

Sorprenden in fraganti a un carterista en una parada de autobús de la Plaza de España con una reclamación judicial

Detenido un joven británico por causar graves lesiones en un ojo a un hombre en la Playa de Palma

Localizan por el móvil robado al autor de un atraco a un turista en la Playa de Palma

Juicio por abusar de la hermana menor de su pareja, de 14 años, en un barco en Mallorca

Piden 18 años de prisión a una banda del Rolex por tres violentos atracos

Investigado un conductor ebrio tras estrellarse en el Paseo Marítimo de Palma

Detienen a dos ladrones en Son Gotleu dos horas después de robar en una vivienda en Portopí

