Sorprenden in fraganti a un carterista en una parada de autobús de la Plaza de España con una reclamación judicial

Agentes de la Policía Local han detenido al delincuente, rumano de 57 años, y le han llevado ante el juez

Un coche patrulla de la Policía Local de Palma.

Lorenzo Marina

Palma

Un carterista, de 57 años, de nacionalidad rumana, fue sorprendido in fraganti en una parada de autobús de la Plaza de España cuando trataba de desvalijar a los pasajeros. Agentes de la Policía Local de Palma observaron sus movimientos. Cuando los policías le pidieron la documentación y la cotejaron con la base de datos, averiguaron que este sujeto tenía en vigor una reclamación judicial. A continuación fue detenido antes de ser llevado ante el juez.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado miércoles en la Plaza de España. Efectivos de la Policía Local de Palma realizaban labores preventivas cuando vieron desplegarse a dos hombres en torno a una parada de autobús llena de usuarios esperando. De inmediato los agentes repararon en que estos dos sujetos eran dos conocidos carteristas, que se disponían a actuar en ese preciso instante. Máxime cuando estos se aproximaban de una manera sospechosa a un grupo de turistas.

De inmediato, los policías les interceptaron antes de que los delincuentes pudieran actuar. Al proceder a la identificación y consultar la base de datos, salió a relucir que uno de estos sujetos, un rumano de 57 años, tenía en vigor una reclamación judicial. Acto seguido este individuo fue detenido.

Labores preventivas

En primera instancia, el conocido carterista fue trasladado a dependencias policiales para completar el atestado. Acto seguido este sujeto fue puesto a disposición judicial. La Policía Local resálta la importancia de la presencia policial permanente en la Plaza de España de cara a la prevención de este tipo de delitos y para prestar un rápido servicio a la ciudadanía.

