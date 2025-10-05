Piden 18 años de prisión a una banda del Rolex por tres violentos atracos

Mientras unas mujeres se apostaban discretamente en las inmediaciones de algunos de los locales más selectos del Port d’Andratx y Port Adriano vigilaban a algunos de sus potenciales objetivos en función del valor del reloj de alta gama que portaban en la muñeca. Tras dar las preceptivas indicaciones a sus compinches, estos acudían y se lo arrebataban por la fuerza, antes de emprender la huida. Al menos tres de estas fechorías se les atribuye a tres integrantes de esta banda. El fiscal pide para los procesados, dos mujeres y un hombre, penas que suman 18 años de prisión por los presuntos delitos de robo con violencia, pertenencia a grupo criminal y lesiones leves. Sin embargo el juicio se ha visto obligado a suspenderse en dos ocasiones debido a la reiterada incomparecencia de una de las acusadas.

Los hechos que se les atribuyen se remontan al pasado 28 de octubre de 2023 frente al Capuccino del Port d’Andratx. Una de las acusadas, la que no ha comparecido en las dos veces que se ha señalado la vista, merodeaba discretamente por las inmediaciones de un establecimiento. Entonces, reparó en que uno de los clientes portaba un costosísimo reloj de lujo Richard Mille en una de sus muñecas. En concreto era el RM- 35-02 Rafa, al que había patrocinado el mítico extenista manacorí Rafa Nadal. Su valor era de 60.000 euros.

El empresario que portaba el valioso reloj recibió poco después un fuerte golpe por la espalda, de manera sorpresiva, cuando se encontraba repostando en una gasolinera situada en el número 22 de la calle Antoni Calafat dl Port d’Andratx. La víctima sufrió excoriaciones en la mano derecha, dolor en la cadera y en la muñeca izquierda mientras un ladrón le arrebataba su valioso Richard Mille y se daba a la fuga.

El siguiente atraco lo perpetraron apenas cinco días después, el 2 de noviembre de 2023, en Port Adriano. Dos mujeres, de nacionalidad italiana entre las que se encontraba la anterior implicada. Al poco tiempo se percataron de la presencia de un individuo, que lucía un deslumbrante Rolex Daytona 6263 en una de sus muñecas, valorado en 50.000 euros. Su compinche, un sujeto no identificado, actuó de inmediato y el retorció el brazo para hacerse con el preciado reloj, que portaba en la muñeca. Además, el asaltante no se lo pensó dos veces y le propinó un fuerte empujón a la víctima cuando montaba en bicicleta, que le hizo caer al suelo. El golpe le causó heridas en el brazo.

La siguiente fechoría que se les atribuye la perpetraron de nuevo en el Port d’Andratx. La acusada que no se ha presentado en ninguna de las dos vistas señaladas hizo de nuevo labores de vigilancia en el Capuccino. Esta le dio instrucciones al otro procesado para que diera con la víctima. El objetivo lucía en una de sus muñecas un Patek Philippe Nautilus 5167 valorado en 30.000 euros.

Nada más verlo en el aparcamiento trasero del establecimiento, el asaltante le arrancó el reloj de la muñeca de un fuerte tirón. Esto le provocó excoriaciones en la misma. A continuación el asaltante huyó en una moto, una Yamaha Fazer, con el otro compinche.

Los tres acusados habían concertado en Italia su viaje a Mallorca. De acuerdo con el escrito de acusación del fiscal, su propósito “perfectamente planificado” era dedicarse a estos robos de relojes de lujo en Mallorca. Todos ellos actuaban “de común acuerdo” para hacerse con estos efectos de lujo. A excepción de estas actividades delictivas, carecían de cualquier otro medio de ganarse la vida en la isla. Todos ellos se alojaban en la misma vivienda, que posteriormente fue registrada.

Las dos acusadas, precisa el fiscal, hacían labores de vigilancia y reconocimiento. Luego se desplazaban a determinados lugares de gran afluencia de personas con un alto poder adquisitivo. Una vez allí se encargaban de localizar a sus víctimas potenciales. Sus objetivos eran todos aquellos que portaban en sus muñecas relojes de gran valor.

Sin escatimar violencia

Una vez que estas mujeres habían recabado toda esta información se lo comunicaban a los otros miembros de la banda, entre los que se encontraba el hombre en prisión provisional por esta causa.

La sustracción siempre se efectuaba de manera sorpresiva y en la que no escatimaban un ápice de violencia para hacerse con el preciado reloj. Cuando se lo habían arrebatado, los asaltantes huían montados en una Yamaha Fazer plateada. Luego, los relojes de alta gama recién sustraídos se los entregaban a terceros. Estos se encontraban en vehículos de apoyo y desaparecían rápidamente del lugar con el botín.

Dos de los acusados pertenecientes a esta Banda del Rolex también se dedicaban a darles apoyo logístico a los otros miembros. De hecho les proporcionaban vehículos para que se pudieran mover por la isla sin problemas.

El fiscal solicita para la procesada, que no ha comparecido en las dos vistas señaladas y suspendidas debido a su ausencia ocho años y medio de prisión. Mientras que para la otra implicada reclama cuatro años y nueve meses de cárcel. También pide esta pena para su compinche, el único miembro de la banda en prisión provisional.