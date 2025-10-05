Localizan por el móvil robado al autor de un atraco a un turista en la Playa de Palma

Un atracador, de origen senegalés, se abalanzó de madrugada sobre dos turistas que paseaban por la Playa de Palma con la intención de arrebatarle la cadena del cuello que portaba uno de ellos. Tras forcejar y no lograrlo, sustrajo el móvil a la víctima. Sin embargo, una aplicación de localización del terminal delató dónde se encontraba. Agentes de la Policía Nacional detuvieron el martes este individuo como presunto autor de una tentativa de robo con violencia y hurto.

Los hechos tuvieron lugar sobre la una menos cuarto de la madrugada del pasado martes en la Playa de Palma. Agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) y los motoristas Rayos de la Policía Nacional fueron alertados por dos turistas. Estos les informaron que acababan ser víctimas de un intento de atraco.

Los turistas señalaron que un individuo se había abalanzado por la espalda de manera sorpresiva sobre ellos mientras se encontraban caminando entre los Balnearios cinco y seis. En ese preciso instante, el asaltante trató de arrebatarle a uno de ellos la cadena que llevaba al cuello.

Al producirse un forcejeo entre ambos, el atracador y los dos turistas cayeron al suelo. El delincuente huyó sin hacerse con la cadena de la víctima. No obstante logró sustraerle el teléfono móvil de uno de sus bolsillos sin que se diera cuenta. De hecho el afectado solo se percató de la ausencia del móvil cuando denunciaba el intento de atraco sufrido.

Acto seguido el turista comunicó que su teléfono móvil tenía instalada una aplicación de localización y esta señalaba que se encontraba a escasa distancia el terminal y el delincuente que lo portaba. De hecho el dispositivo iba posicionando los movimientos del asaltante.

Agazapado en unos matojos

De acuerdo con las indicaciones de la aplicación de rastreo del teléfono móvil, el terminal se encontraba situado en una calle cercana. Por tanto, también consiguieron detectar los movimientos que iba realizando el asaltante.

Finalmente, los agentes localizaron en el lugar al sospechoso. Este mantenía una actitud esquiva ante la presencia policial y decidió esconderse tras unas plantas. No obstante el móvil señaló el lugar donde este se encontraba agazapado. El dispositivo lo había dejado a sus espaldas. Finalmente, los agentes identificaron a este individuo y le detuvieron como presunto autor de una tentativa de robo con violencia y un delito de hurto.