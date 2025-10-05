Juicio por abusar de la hermana menor de su pareja, de 14 años, en un barco en Mallorca

Un hombre se sentará el martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Palma por presuntos abusos sexuales a la hermana menor de su pareja, que contaba entonces con 14 años. El fiscal pide para él 12 años de prisión.

Los hechos ocurrieron el verano de 2016 en un barco en la costa de Mallorca. El acusado, que tenía entonces 42 años, estaba con su pareja y con la hermana pequeña de esta. Por la noche se habría quedado a solas con esta y le habría realizado a la adolescente tocamientos en los genitales.

De acuerdo con el escrito de acusación del fiscal, el ahora procesado se habría aproximado a la adolescente "para ganarse su confianza" y "tratar de seducirla". Así, en la primera que pasaron en el barco, los dos se quedaron solos en la cubierta. "Guiado por un ánimo libidinoso y de satisfacción de sus deseos sexuales atentando contra la libertad sexual de la menor", reza el ministerio público, el encausado comenzó a tocarle la pierna. Luego fue subiendo gradualmente hasta realizarle tocamientos en los genitales y llegó a besarla.

Estrés postraumático

Ante esta situación, la menor se quedó paralizada. Y luego se marchó a su camarote. Al día siguiente, el procesado se quedó a solas con la menor y volvió a repetir el mismo comportamiento. También la comenzó a tocar por debajo de la ropa y a besarla. Hasta que llegó a masturbarla con los dedos. Luego le llevó la mano a su pene para que le masturbara e intentó que la adolescente le hiciera una felación.

Como consecuencia de estos hechos, la menor sufrió estrés postraumático y ansioso depresivo. Por este motivo la adolescente se tuvo que someter a tratamiento psicológico para tratar de superarlo. El fiscal también reclama que indemnice a la víctima con 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil.