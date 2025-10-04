Investigado un conductor ebrio tras estrellarse en el Paseo Marítimo de Palma

Un conductor ebrio sufrió un accidente al estrellarse con el coche contra un elemento fijo en el Paseo Marítimo de Palma. Agentes de la Policía Local de Palma se personaron en el lugar. Al realizarle la prueba de alcoholemia, el test cuadruplicaba el máximo permitido para ponerse al volante. A continuación fue investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado lunes en el Paseo Marítimo de Palma. Una patrulla de la Unidad Nocturna (UNOC) de la Policía Local fue comisionada por la central del 092. Desde allí se les instaba a asistir en un accidente de tráfico que había tenido lugar en la avenida de Gabriel Roca. Se hacía constar que solo un vehículo estaba implicado en el siniestro

Pérdida de atención

Cuando los agentes de la Policía Local se entrevistaron con el conductor del coche, constataron que presentaba síntomas compatibles con la ingesta de alcohol. La prueba de alcoholemia confirmó estas sospechas. El test dio un resultado de 0,98 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Esto suponía que casi cuadruplicaba el máximo permitido para ponerse al volante.

Al parecer el estado de embriaguez del conductor le habría provocado una falta de atención al volante. Por este motivo el coche se había desviado de su trayectoria y se había estrellado contra un elemento fijo del Paseo Marítimo. Por este motivo el infractor quedó investigado por un presunto delito contra la seguridad vial. El vehículo fue retirado por una grúa a disposición del titular del automóvil.