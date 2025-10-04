Detienen a dos ladrones en Son Gotleu dos horas después de robar en una vivienda en Portopí

Dos jóvenes ladrones fueron grabados el martes por unas cámaras de seguridad mientras entraban a robar en un domicilio de Portopí, en Palma. Gracias a la descripción y a la indumentaria que llevaban, una patrulla de la Policía Nacional localizó a los dos sospechosos en Son Gotleu dos horas después del robo. A continuación estos dos delincuentes, de nacionalidad argelina, fueron detenidos por un presunto delito de robo con fuerza.

Los hechos ocurrieron el pasado martes en Palma. Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional recibieron una comunicación de una empresa de seguridad tras efectuar desde esta una llamada al 091. Estos indicaron que habían recibido una alerta de un robo en un domicilio de Portopí. Además, la firma comunicó que, gracias al sistema de vídeo de las cámaras de seguridad, habían grabado a los delincuentes mientras cometían la fechoría. En estas imágenes se podía ver a los malhechores revolviendo las diversas estancias del inmueble.

Cuando la patrulla policial se personó en el lugar, los agentes observaron que la cerradura de la vivienda había sido forzada. Todo el interior se encontraba revuelto. En ese momento les informaron de las características físicas y de la vestimenta de los presuntos ladrones.

Dos horas después

Esta información obtenida fue trasladada a todas las patrullas del Grupo de Atención Ciudadana de la Policía Nacional para que dieran con el paradero de estos presuntos delincuentes. Cuando habían transcurrido unas dos horas, agentes de la Policía Nacional localizaron a los presuntos sospechosos en Son Gotleu. Sus características físicas coincidían plenamente con las que les habían aportado desde la central.

A continuación los policías identificaron a los sospechosos. Una vez realizadas las correspondientes pesquisas para determinar su identidad, los dos individuos fueron detenidos, sin ningún género de dudas, como los presuntos autores del robo en un domicilio cometido apenas dos horas antes en Portopí.