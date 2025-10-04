Cuatro años de cárcel por atracar dos salones de juego a punta de cuchillo en Palma

Un joven aceptó ayer una condena de cuatro años de prisión por dos atracos a punta de cuchillo en sendos salones de juego en Palma. El acusado reconoció que irrumpió en ambos locales armado, con pasamontañas y junto a un compinche que no ha sido identificado. Consiguieron llevarse en total 586 euros y causaron diversos daños. El procesado se declaró autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación con la agravante de disfraz y la atenuante de reparación del daño porque antes del juicio consignó 1.830 euros para indemnizar a los perjudicados. El acuerdo entre la Fiscalía y el abogado defensor, Julio Nieves, incluye la suspensión de las penas. Así, estaba previsto que el joven saliera de prisión ayer mismo tras permanecer seis meses encarcelado de forma preventiva.

El primer atraco se produjo el pasado 24 de abril, poco antes de las cuatro de la madrugada. Los dos delincuentes irrumpieron en un salón de juego situado en la calle Marqués de la Sènia con un palo y un cuchillo. Se dirigieron a la barra y gritaron: "¡Esto es un atraco!". Uno de ellos cogió entonces la caja registradora, en la que había solo seis euros, y se dieron a la fuga. Causaron daños valorados en 1.000 euros en el molinillo de entrada y en la cerradura eléctrica del local. Cuando escapaban, un cliente trató de interceptarlos, pero le dieron un golpe con el palo y huyeron.

Al día siguiente, también de madrugada, volvieron a actuar en otro salón de juego de la calle Indalecio Prieto, en Son Gotleu. Uno de los atracadores empujó a una trabajadora y le exigió el dinero. Ante su negativa, volvió a empujarla y le obligó a abrir la caja registradora, llevándose 580 euros.

El acusado fue detenido por la Policía esa misma semana y desde entonces permanecía en prisión provisional. La Fiscalía reclamaba para él ocho años de prisión, pero ayer rebajó su petición al alcanzar un acuerdo de conformidad. La magistrada dictó sentencia en el acto.