Condenado un empresario por la muerte de un trabajador en un chalé en Son Vida

Un empresario aceptó ayer una condena de seis meses de prisión por la muerte de un trabajador aplastado al caerle encima una puerta de unos 544 kilos en un chalé en la urbanización Son Vida, en Palma. El acusado reconoció en el juicio que la víctima, de 60 años, no había recibido formación preventiva ni tenía equipo de seguridad. Por ello, admitió ser autor de delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular. El juicio, sin embargo, se celebró para determinar quién paga las indemnizaciones a los familiares del fallecido. El empresario alega que debe hacerlo la compañía de seguros con la que tenía concertada una póliza, pero la empresa argumenta que el contrato no cubría este tipo de accidentes.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 23 de noviembre de 2018 en un chalé situado en la calle Mossa de la exclusiva urbanización palmesana. Allí se estaban realizando obras de mejora, entre ellas el revestimiento del muro frontal de la vivienda y de las columnas de entrada. La víctima había sido contratada a tiempo parcial y llevaba a cabo estos trabajos junto a su hijo. El hombre decidió retirar el portón de entrada al inmueble para poder trabajar en la columna que lo sujetaba. Con el objetivo de realizar la labor encomendada en el pilar en cuestión, sujetó la puerta con un puntal de obra, apoyando un extremo en ella y el otro en el suelo y dejándola inclinada.

Media tonelada

Debido al elevado peso de la puerta, de unos 544 kilos, y a que el sistema utilizado para sujetarla carecía de estabilidad, el puntal cedió. La estructura cayó a plomo sobre el trabajador, al que aprisionó. La víctima sufrió graves lesiones en la cabeza y, tras ser rescatada, fue trasladada de urgencia al hospital Son Espases. Los médicos comprobaron que su estado era crítico y lo sometieron a dos intervenciones quirúrgicas, pero el daño neurológico era irreversible y el trabajador falleció cuatro días después del accidente. Estaba divorciado y tenía tres hijos y cuatro hermanos.

La investigación de la Policía Nacional reveló graves infracciones de la normativa de seguridad laboral. La constructora para la que la trabajaba la víctima no tenía organización preventiva, no había evaluado los trabajos ni establecido un procedimiento de trabajo seguro. Tampoco había impartido formación preventiva ni facilitó los equipos de protección individual a los empleados. El dueño de la empresa fue acusado de dos delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores, por los que reclama una condena de cuatro años de prisión.

Seis meses de cárcel

El juicio se celebró ayer en un juzgado de lo penal. Antes de la vista, el empresario consignó 45.000 euros para indemnizar a los familiares de la víctima. Las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad en el plano penal, y el acusado aceptó una condena de seis meses de prisión por los dos delitos con las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas, por el retraso del procedimiento judicial.

La vista se centró así en determinar quién debe pagar las indemnizaciones a los allegados del trabajador. La defensa del empresario argumenta que tenía contrata una póliza de seguro y que debe ser la aseguradora quien asuma estos pagos. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la compañía argumentan que el seguro contratado no cubría la responsabilidad civil patronal y por tanto debe ser el constructor quién compense a los perjudicados. El caso quedó visto para sentencia.