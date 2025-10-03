Tres heridos en la colisión de dos autobuses el aeropuerto de Palma
Decenas de pasajeros que acababan de aterrizar cayeron al suelo por el impacto de los vehículos
Fuentes de AENA confirman que la operatividad de Son Sant Joan no se ha visto afectada
Tres personas han resultado heridas esta tarde en el choque de dos jardineras que transportaban pasajeros que acababan de aterrizar en el aeropuerto de Palma. Desde AENA confirman que la operatividad de Son Sant Joan no se ha visto afectada. La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del accidente.
El siniestro se ha producido hoy a primera hora de la tarde, cuando por causas que se están investigando han colisionado dos autobuses que trasladaban a varias decenas de personas desde sus aviones a la terminal de Llegadas. Los pasajeros han caído al suelo a consecuencia del impacto, que ha roto las ventanas de los vehículos.
Al lugar se han desplazado rápidamente dotaciones de la Guardia Civil y ambulancias del 061, que han prestado asistencia médica a tres personas que habían resultado heridas.
Desde AENA han confirmado que la operatividad del aeropuerto no se ha visto afectada por el accidente.
