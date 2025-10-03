Sorprenden a un traficante cuando llevaba droga para una fiesta ilegal en un chalé junto a Son Oms

Un traficante, de nacionalidad neerlandesa, fue sorprendido con droga y dinero en una riñonera, que portaba para venderla en una fiesta ilegal en un chalé junto a Son Oms, en Palma. Agentes de la Policía Nacional le intervinieron la sustancia estupefaciente -tusi, metanfetamina, cocaína y hachís- en una riñonera a este hombre, cuando viajaba en el asiento trasero de un coche y le detuvieron por un presunto delito contra la salud pública.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado domingo. Una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional se encontraba por la zona. Los agentes eran sabedores de que en un chalé junto al polígono de Son Oms se organizaban fiestas ilegales los fines de semana. De repente vieron cómo un coche se dirigía hacia ellos y, al percatarse de la presencia policial, trataron de huir. No obstante los policías les interceptaron de inmediato.

En el interior del vehículo viajaban tres personas. No obstante los policías se centraron en el individuo que viajaba en los asientos posteriores y le registraron la riñonera que portaba. En el interior había tres bolsas pequeñas de tusi, cinco de metanfetamina, tres de cocaína, otras tantas de hachís y unos 200 euros en billetes pequeños y en monedas.

Antecedentes

Este sujeto y el conductor del vehículo contaban en su haber con antecedentes por tráfico de drogas. Cuando los policías le preguntaron al poseedor de la riñonera, este le comunicó que había fabricado él mismo la sustancia estupefaciente y reconoció que se dirigía la chalé, donde se realizan las fiestas ilegales.

Además, los agentes observaron que la droga y por el dinero que portaba este sujeto y se podía distribuir de manera individualizada. Por este motivo fue detenido por un presunto delito contra la salud pública.