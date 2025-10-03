Intervienen drogas. gas de la risa y 4.250 euros al joven pasajero de un taxi en Artà
Agentes de la Guardia Civil le han investigado por un presunto delito contra la salud pública y le han intervenido el dinero y los estupefacientes
Un joven pasajero de un taxi no pudo contener su nerviosismo al ver que la Guardia Civil le daba el alto al vehículo en un control en Artà. Los agentes le intervinieron al usuario, de 20 años, pequeñas cantidades de cocaína, hachís, MDMA, gas de la risa y 4.250 euros en efectivo. A continuación quedó investigado por un presunto delito contra la salud pública y se le intervino tanto el dinero como las sustancias estupefacientes.
Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves en un control de la Guardia Civil dispuesto en una de las salidas de Artà. El dispositivo era un punto de verificación de personas y vehículos. En un momento dado, los agentes del instituto armado le dieron paso a la zona reservada a un taxi con un pasajero detrás.
Cuando los efectivos del instituto armado realizaban las correspondientes verificaciones, se percataron del evidente estado de nerviosismo que presentaba el joven cliente del taxi. A raíz de este comportamiento, le realizaron un exhaustivo control de todas sus pertenencias. Entre estas portaba pequeñas dosis de hachís, MDMA, cocaína y una bombona de óxido nitroso, comúnmente conocido como gas de la risa. Asimismo portaba 4.250 euros en efectivo.
Intervenido
Tras este hallazgo, los agentes investigaron al joven pasajero por un presunto delito contra la salud pública. Tanto el dinero como las sustancias estupefacientes que portaba, le fueron intervenidos por los efectivos del instituto armado actuantes..
- Adiós a la Tarjeta Ciudadana para viajar en bus, metro y tren en Mallorca: cómo y dónde pedir desde este miércoles la nueva Tarjeta Única de transporte
- La marca Maricastaña liquida su tienda en Palma: 'Lo vendemos todo: muebles, cortinas, burras...
- Las consecuencias del brote de salmonelosis en un sushi de Palma: hospitalizaciones de varios días, bajas laborales y perjuicios económicos
- Habitaciones de Mallorca se alquilan por más de 1.000 euros al mes
- El Mallorca Burger Fest 2025 abre sus puertas: estos son los 20 restaurantes participantes, los horarios y los precios
- Investigan la posible muerte violenta de un hombre en su domicilio de Llucmajor
- La floristería del Vivero que ha encontrado la solución al problema generacional del comercio de Palma
- José Ramón Bauzá ya es lobista en Bruselas