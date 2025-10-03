Intervienen drogas. gas de la risa y 4.250 euros al joven pasajero de un taxi en Artà

Un joven pasajero de un taxi no pudo contener su nerviosismo al ver que la Guardia Civil le daba el alto al vehículo en un control en Artà. Los agentes le intervinieron al usuario, de 20 años, pequeñas cantidades de cocaína, hachís, MDMA, gas de la risa y 4.250 euros en efectivo. A continuación quedó investigado por un presunto delito contra la salud pública y se le intervino tanto el dinero como las sustancias estupefacientes.

Agentes de la Guardia Civil durante un contrl de vehículos en Mallorca. / GUARDIA CIVIL

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves en un control de la Guardia Civil dispuesto en una de las salidas de Artà. El dispositivo era un punto de verificación de personas y vehículos. En un momento dado, los agentes del instituto armado le dieron paso a la zona reservada a un taxi con un pasajero detrás.

Cuando los efectivos del instituto armado realizaban las correspondientes verificaciones, se percataron del evidente estado de nerviosismo que presentaba el joven cliente del taxi. A raíz de este comportamiento, le realizaron un exhaustivo control de todas sus pertenencias. Entre estas portaba pequeñas dosis de hachís, MDMA, cocaína y una bombona de óxido nitroso, comúnmente conocido como gas de la risa. Asimismo portaba 4.250 euros en efectivo.

Intervenido

Tras este hallazgo, los agentes investigaron al joven pasajero por un presunto delito contra la salud pública. Tanto el dinero como las sustancias estupefacientes que portaba, le fueron intervenidos por los efectivos del instituto armado actuantes..