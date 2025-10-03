Un hombre drogado intenta tirarse desde un cuarto piso en Ibiza

Un hombre ha intentado tirarse desde el cuarto piso de un edificio de Platja d'en Bossa, en el municipio de Ibiza. Los hechos se han producido esta misma mañana, a primera hora, cuando los vecinos de una urbanización que da a la avenida Pere Matutes Noguera y el paseo de Platja d'en Bossa han escuchado unos gritos y alboroto en una de las viviendas. Cuando han salido a los balcones han visto cómo un hombre estaba intentando arrojarse desde la cuarta planta de uno de los bloques.

En ese momento, el hombre estaba con medio cuerpo fuera ya de la barandilla mientras varias personas trataban de sujetarle. Dos agentes de Policía, armados con porras, intentaban detener también al sujeto. Los agentes y el resto de personas trataban de conseguir volver a meter al hombre en la terraza, sin embargo, éste parecía dispuesto a tirarse. Según testigos presenciales, el hombre parecía haber consumido drogas.

Según explican los vecinos, el piso en el que se han producido los hechos tiene una larga lista de incidentes y denuncias que llevan tiempo en conocimiento de la Policía y del Ayuntamiento, sin que nadie haga nada. Están, afirman, "desesperados", ya que la propietaria del piso, que está alquilado, tampoco pone freno al comportamiento del hombre que lo tiene alquilado (que no es el que ha intentado tirarse) y el resto de inquilinos.