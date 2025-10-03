Un hombre amenaza desde Palma a una mujer en Cartagena con difundir fotos íntimas suyas si no le enviaba más

Un hombre trató de coaccionar desde Palma a una mujer residente en Cartagena para que le enviara imágenes íntimas suyas. De lo contrario amenazaba con difundir las fotografías y vídeos de contenido sexual que ya poseía de ella. Tras denunciar la víctima lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional han detenido en Ciutat a este individuo, de nacionalidad española, por un presunto delito de coacciones.

Investigadores del Grupo de Delitos Tecnológicos y Delincuencia Económica de Palma se encargaron del caso después de recibir una solicitud de colaboración de sus homólogos del Grupo II de Cartagena. Estos ya habían iniciado las pesquisas después de que una mujer denunciara que un usuario de una conocida red social la estaba acosando con la solicitud de que le enviara imágenes y fotografías de ella con contenido sexual. De hecho le amenazó con difundir el material que ya poseía de ella si esta no accedía a sus pretensiones.

A tenor de estos hechos, la víctima decidió interponer la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional en Cartagena. Los expertos en ciberdelincuencia de la ciudad murciana identificaron al individuo que la estaba, presuntamente, amenazando con difundir las fotografías y vídeos de contenido sexual de esta mujer y averiguaron que este se encontraba residiendo en Palma. A continuación los especialistas en ciberdelitos de la Policía Nacional de Baleares se hicieron cargo del caso.

Hechos similares

Cuando los investigadores del Grupo de Delitos Tecnológicos de Palma detuvieron a este hombre por estas presuntas coacciones a una mujer constataron que este mismo individuo ya había protagonizado hechos similares años atrás. Otra afectada también le había denunciado por este mismo motivo.