Detenida una mujer por lanzar botellas de cristal a los clientes de un bar de Palma
La agresora profirió amenazas de muerte contra varias personas presentes en el local
Una mujer comenzó a lanzar botellas contras varias personas y la fachada de un bar de Palma. Mientras perpetraba estos actos profirió amenazas de muerte contra estas. Agentes de la Policía Local de Palma se personaron en dicho establecimiento y detuvieron a la agresora, italiana de 38 años, por un presunto delito leve de lesiones y otro de amenazas.
Los hechos ocurrieron la noche del pasado martes en un bar de la calle Joan Alcover de Palma. Una mujer se encontraba en actitud agresiva. Al parecer había lanzado varias botellas de cerveza contra la fachada del establecimiento. En un momento dado rompió una botella y se la arrojó a la encargada. Este hecho le causó heridas leves en un muslo.
Una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) de la Policía Local de Palma se desplazó a dicho bar donde esta mujer presentaba un comportamiento violento. Tras entrevistarse con la encargada, esta manifestó que la clienta había lanzado botellas contra la fachada del local. Luego rompió una de ellas y se lo arrojó. El vidrio le causó una herida en un muslo.
Colilla encendida a la cara
Durante el altercado, la enfurecida clienta se encaró, agredió y amenazó a una empleada del bar. También le lanzó una colilla encendida a la cara. Otro de los presentes afirmó que esta le había dado un manotazo, al tiempo que profería amenazas graves contra él.
A tenor de estos hechos, los agentes de la Policía Local de Palma detuvieron a la agresora para asegurar que se iba a presentar ante el juez. Una vez que se instruyó el atestado, la detenida fue traspasada a la Policía Nacional.
