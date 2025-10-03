Condenado a una multa por tocamientos a una joven en Felanitx
El acusado ha reconocido su culpabilidad tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía
Besó a la chica en la boca y le tocó las nalgas sin su consentimiento
Un hombre de 56 años ha sido condenado esta mañana a abonar una multa de 3.600 euros por besar en la boca y tocar las nalgas sin su consentimiento a una joven de 18 años en Felanitx. La jueza le ha impuesto también una indemnización de 1.000 euros a la víctima y la prohibición de acercarse a ella durante un periodo de cuatro años.
En el juicio, celebrado eta mañana en un juzgado de lo penal de Palma, el acusado y la Fiscalía han alcanzado un acuerdo, por el que el hombre ha reconocido su culpabilidad, de manera que la sentencia es firme. El hombre ha visto reducida la petición de pena inicial de tres años de prisión al pago de una multa de seis euros diarios durante 20 meses.
Los hechos ocurrieron el 22 de julio de 2023, en la casa de la víctima en Felanitx. El individuo la besó en la boca y le tocó las nalgas sin su consentimiento, lo que ocasionó en ella sentimentos de ansiedad y temor. Además de la multa, el condenado deberá abonar una indemnización de 1.000 euros a la víctima y no podrá acercarse a ella en un plazo de cuatro años.
