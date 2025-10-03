Dos accidentes simultáneos provocan grandes retenciones en Palma, en la salida hacia Sóller

Dos accidentes de tráfico ocurridos casi a la vez y a poca distancia han ocasionado esta mañana grandes retencione en la salida de Palma hacia Sóller. En los siniestros no se han registrado heridos de gravedad, aunque numerosos conductores se han visto atrapados en las retenciones.

Según informan fuentes de la Polícía Local de Palma, los dos accidentes han ocurrido sobre las once de la mañana. En la rotonda de entrada a Palma desde Sóller, a la altura del Polígono de Son Castelló, una motocicleta ha colisionado contra un camión. A poca distancia, en el principio de la carretera de Sóller, han chocado dos coches.

En los dos siniestros ha habido varios heridos, aunque en principio ninguno aparentaba estar grave. Las víctimas han sido atendidas por dotaciones de ambulancias que han acudido al lugar, mientras que patrullas de la Policía Local de Palma y de la Guardia Civil de Tráfico han regulado la circulación mientras se retiraban los vehículos accidentados.

Los dos accidentes han provocado grandes retenciones en la carreterra de Sóller.