Tres detenidos por una estafa piramidal de 500.000 euros en Mallorca
Los arrestados, dos suecos y un británico, captaban a las víctimas en eventos que celebraban en clubs de golf de la isla
Prometían grandes rentabilidades a los inversores, pero el dinero acababa en cuentas en la república de Gambia
La Guardia Civil ha detenido en la operación Frux Clearing a tres personas, dos de nacionalidad sueca -un varón de 64 años de edad y una mujer de 52, ambos en la localidad de Establiments- y una tercera de nacionalidad británica de 67 años en Santa Ponça, como presuntos responsables de una estafa piramidal en la que habrían defraudado al menos 500.000 euros. Los supuestos timadores captaban a las víctimas en eventos que celebraban en clubs de golf de la isla, para asegurarse de que se trataba de personas de gran capacidad económica. Prometían grandes rentabilidades a los inversores, pero el dinero acababa en cuentas en la República de Gambia.
Los presuntos autores fueron detenidos en la mañana del pasado miércoles por un delito de estafa. Esta personas habían creado una sociedad mercantil que estaba vinculada a una entidad bancaria privada con domicilio social en la República de Gambia, sin autorizaciones para la realización de operaciones de inversión en España.
Los autores captaban a su victimas a través de eventos que realizaban en clubs de golfs de la isla, asegurando así el presumible poder adquisitivo de sus víctimas, con inversiones que tendrían que realizar y con las cuales obtendrían grandes ganancias; funcionamiento típico de las estafas piramidales.
Realizada las inversiones por las víctimas que conseguían captar, el dinero era transferido a terceros países con menor control fiscal, para posteriormente enviarlo a la Republica de Gambia. La cantidad estafada por este grupo criminal asciende a unos 500.000 euros aproximadamente, aunque los investigadores sospechan que puede haber más perjudicados.
Desde la Guardia Civil se recomienda no realizar ningún tipo de inversión económica en ningún proyecto, sin antes realizar las convenientes gestiones oportunas para poder determinar la veracidad del proyecto en el que se pretende invertir.
