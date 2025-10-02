Investigan la posible muerte violenta de un hombre en su domicilio de Llucmajor

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las causas de la muerte de un hombre de 57 años en su domicilio de Llucmajor, y que según los primeros indicios podría haber sido asesinado. Desde la Benemérita, no obstante, son prudentes e insisten en que hay que esperar a los resultados de la autopsia para confirmar si se trata de un crimen.

Según las primeras informaciones, el cadáver de la víctima, propietario de una empresa de desguace y muy conocido en Llucmajor, apareció ayer por la mañana en su domicilio, ubicado en la carretera de s'Aranjassa, en Llucmajor. Una patrulla de la Policía Local de Calvià acudió a la casa tras recibir un aviso, y se encontró en su interior el cuerpo sin vida del hombre. Al parecer el cuerpo estaba ensangrentado, lo que les llevó a los agentes a pensar que podría haber sido víctima de una muerte violenta, por lo que trasladaron el aviso de inmediato a la Guardia Civil.

Agentes del Grupo de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil, junto a una comisión judicial, acudieron posteriormente a la casa y realizaron una inspección ocular antes de que el juzgado de guardia autorizara el levantamiento del cadáver. En un primer momento el forense no detectó que la sangre procediera de heridas de arma blanca, por lo que no se descartaba que pudiera haber sufrido una muerte accidental. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se está llevandoa cabo la autopsia.

Precisamente desde la Guardia Civil han transmitido un mensaje de prudencia, en el sentido de que hay que esperar a los resultados de los análisis forenses, que deberán determinar de forma fehaciente si hubo mano criminal en la muerte del hombre.