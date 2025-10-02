Investigada por conducir un ciclomotor en Palma sin carné

Agentes de la Policía Local de Palma adscritos al Grupo de Actuación Preventiva (GAP) han investigado a una mujer española de 48 años por un delito contra la seguridad vial por conducir un ciclomotor sin haber obtenido nunca el permiso de conducir. La mujer declaró a los agentes que no sabía que para llevar esa clase de vehículo fuera obligatorio un permiso.

La intervención se produjo la madrugada del 20 de septiembre, durante un control de tráfico en la calle de Manacor. Los agentes dieron el alto a la conductora y, al solicitarle la documentación, manifestó que tenía el permiso de su país de origen, pero que no lo llevaba encima, por lo que fue citada para presentarlo en dependencias policiales.

Al presentarse en la citación la mujer cambió su versión y alegó que había perdido la documentación. Tras diversas gestiones, acabó admitiendo de forma espontánea que carecía de cualquier tipo de permiso con la frase: "No sabía que para conducir ese ciclomotor se necesitaba carné".

La mujer fue informada de su condición de investigada no detenida por un presunto delito contra la seguridad vial y fue citada para un juicio rápido a celebrar el 2 de octubre. El ciclomotor quedó inmovilizado desde el momento de la intervención inicial y la Sala de Atestados instruyó el correspondiente atestado.