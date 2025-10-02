Los forenses no encuentran señales de violencia en el hombre hallado muerto en Llucmajor

La autopsia practicada al cadáver del hombre hallado muerto ayer en Llucmajor no ha revelado signos de violencia. Los forenses han examinado el cuerpo esta mañana y las primeras pesquisas parecen descartar que se trate homicidio, aunque se han tomado muestras para remitirlas a un laboratorio de Barcelona para aclarar las causas del fallecimiento, han explicado fuentes de la investigación. A la espera de los resultados de estas pruebas, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación.

El cadáver fue hallado ayer por la mañana en el domicilio de la víctima, un hombre de 57 años que regentaba un desguace. Un vecino entró en la vivienda, una casa de campo en la carretera de s'Aranjassa, y halló el cadáver ensangrentado. La Policía Local de Llucmajor acudió al lugar y los agentes, al comprobar que podría tratarse de una muerte violenta, alertaron enseguida a la Guardia Civil.

Ensangrentado

El caso quedó en manos del grupo de Homicidios del instituto armado que, junto con agentes del Laboratorio de Criminalística y un forense, llevaron a cabo una detenida inspección ocular. Los investigadores recabaron diversas evidencias y los primeros indicios apuntaban a que podría tratarse de un crimen. La Guardia Civil empezó a tomar declaración al entorno del fallecido para tratar de esclarecer lo ocurrido.

La autopsia practicada hoy en el Instituto de Medicina Legal de Palma apunta en otra dirección. Los médicos forenses han examinado minuciosamente el cadáver sin encontrar evidencias de que sufriera una muerte violenta. Los especialistas no han hallado heridas de arma blanca ni otras lesiones que apunten a la intervención de otras personas en su muerte. Durante la necropsia han tomado diversas muestras del cadáver que en los próximos días serán remitidas al instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses de Barcelona. Allí serán analizadas para intentar confirmar la causa de la muerte.