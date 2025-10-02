Detenidos tres responsables de una asociación cannábica de Palma por tráfico de drogas

Agentes de la Policía Nacional de Palma arrestaron el pasado jueves a tres personas -de origen francés, suizo y luxemburgués- que presuntamente se dedicaban a la venta de drogas usando como tapadera una asociación cannábica instalada en un local de la barriada de Santa Catalina. En el registro realizado en el establecimiento los policías encontraron un kilo de hachis, 119 porros ya confeccionados, y otras sustancias estupefacientes, así como 3.000 euros en efectivo.

La investigación, según informa la Policía, fue desarrollada por agentes del Grupo II de Estupefacientes, integrado en la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional en Palma, a partir de una denuncia anónima. En esta se exponía que en una asociación cannábica de la ciudad se podría estar vendiendo en su interior derivados cannábicos, entre otras sustancias, y estaría actuando fuera de los límites legales. Es decir, que utilizaban la asociación como tapadera para el tráfico de drogas.

Durante la investigación, los policías pudieron cerciorarse de que se vendían sustancias estupefacientes, como alucinógenos, hachís y marihuana. Tras ello, se solicitó una orden de entrada y registro para el pasado jueves.

Material intervenido en la asociación cannábica. / CNP

En el local, se intervino cerca de un kilo de marihuana, alrededor de medio kilo de hachís, 119 porros, sustancias alucinógenas, productos derivados del cannabis y unos 3.000 euros en efectivo fraccionados en billetes diversos billetes. En su interior había tres hombres, los responsables del establecimiento, que fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. El pasado viernes se decretó el cierre cautelar del local.

Denuncias anónimas