Detenida por realizar una operación de estética sin titulación y causar graves lesiones a una mujer en Palma

La Policía Nacional ha detenido a una mujer rumana que ofrecía operaciones de estética en Palma sin contar con la titulación adecuada y que habría ocasionado graves lesiones en la cara a una paciente a la que realizó una infiltración de ácido hialurónico para aumentarle el mentón. Los investigadores han confirmado que la arrestada realizaba este tipo de intervenciones sin contar con ninguna preparación.

Según informa la Policía, la sospechosa ha sido arrestada por agentes del Grupo de Investigación de Distrito Oeste como presunta autora de un delito de lesiones e intrusismo profesional.

A principios de septiembre los agentes iniciaron una investigación tras recibir la denuncia de una mujer, que afirmaba que el pasado mes de mayo se había sometido a un tratamiento de estética que le había provocado graves lesiones graves en el rostro.

El tratamiento consistía en un aumento del mentón, por lo que contactó a través de una red social con otra mujer que ofrecía tratamientos de estética a bajo precio. Posteriormente, concretó una cita con la presunta autora acordando realizar una intervención de aumento del mentón en una clínica de estética cerca de la Plaza Abu Yahya de Palma. El tratamiento consistía en la infiltración de ácido hialurónico.

Pocos días después de la infiltración la victima tuvo que acudir al servicio de urgencias de un centro hospitalario debido al fuerte dolor que padecía en la cara. Tras ser asistida le diagnosticaron una necrosis en el mentón por la infiltración el ácido hialurónico, con signos isquémicos, y sobreinfección de la piel con salida de líquido como resultado de una mala praxis en la clínica de estética.

Los agentes del Distrito Oeste iniciaron la investigación y confirmaron que la presunta autora residía en el extranjero y que pasaba temporadas en Palma para realizar tratamientos de estética previamente acordados. Los policías confirmaron que alquilaba por horas una cabina del centro de estética para, según explicó el dueño, realizar sesiones de maquillaje.

Posteriormente los agentes confirmron, a través del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos , que la mujer no estaba colegiada como médico, por lo que habría realizado las intervenciones quirúrgicas de estética sin ningún tipo de competencia para ello.

Una vez completadas las pesquisas y obtenida la plena identificación de la mujer, se procedió a su localización y detención como presunta autora de un delito de lesiones e intrusismo profesional.