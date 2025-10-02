Condenada una conductora por huir tras un atropello mortal en la Vía de Cintura

Una conductora ha sido condenada a seis meses de prisión por huir tras atropellar mortalmente a un peatón en la Vía de Cintura de Palma. La mujer arrolló a un camionero, que se había apeado por una avería en su vehículo, le pasó por encima y siguió su camino sin interesarse por lo ocurrido. La sentencia señala que, aunque no esté acreditado que viera a la víctima, sí "fue consciente del accidente y decidió seguir adelante y no parar, eludiendo sus deberes de auxilio y permanencia en el lugar". La magistrada la declara autora de un delito de abandono del lugar del accidente y le impone la pena mínima argumentando que no tiene antecedentes, se presentó voluntariamente el mismo día ante la Policía Local y ha pedido perdón a la familia del camionero. El fallo, que puede ser recurrido, también le retira el carné de conducir durante dos años.

La sentencia del juzgado de lo penal 5 de Palma, a la que ha tenido acceso Diario de Mallorca, aclara que en el juicio no se dirimía la responsabilidad del accidente en sí, sino el hecho de que la conductora no se detuviera tras él. El siniestro ocurrió poco después de las siete de la mañana del 4 de julio de 2023 en el kilómetro 6,6 de la Vía de Cintura, a la altura de Son Valentí. La jueza declara probado que la acusada, de 58 años, se dirigía a su puesto de trabajo en coche cuando se dio cuenta de que un camión de gran tamaño estaba parado en el margen derecho del arcén y ocupaba parte del carril debido a una avería.

Le pasó por encima

La mujer decidió cambiar de carril para rebasar el camión, sin que esté probado que se diera cuenta de que el transportista estaba en la calzada, manipulando unos mandos de su vehículo. El coche golpeó con el lado frontal derecho al camionero y le pasó por encima. La conductora "abandonó el lugar y continuó la marcha sin detenerse para cerciorarse de lo acontecido y comprobar si con su acción existía algún peatón accidentado", señala la sentencia. El camionero, Xim Escalas Llabrés, de 61 años, conocido empresario del sector del transporte, murió en el acto por las gravísimas lesiones sufridas.

Coches patrullas de la Guardia Civil, en el lugar del accidente. / DM

La acusada se dirigió a trabajo y unas horas después se presentó en el cuartel de la Policía Local de Palma para admitir que podía ser la responsable del atropello. La mujer argumentó que vio el camión, pero no al conductor y que, pese a notar un impacto que le hizo perder un retrovisor, no pensó que había atropellado a una persona, sino que había chocado contra el vehículo pesado. Añadió que fue una compañera de trabajo quien le informó de que se había producido un atropello mortal y entonces decidió acudir a la Policía.

Fue consciente y siguió

El fallo concluye que existió un dolo eventual por parte de la mujer, quien "fue consciente del accidente y decidió seguir adelante y no parar". La jueza le reprocha que ella misma admitió "que había pasado por encima de algo grande", lo que unido a la pérdida del retrovisor y los "importantes daños en la carrocería" de su coche, "evidencia que la colisión fue de una entidad suficiente como para generar una representación mental de hallarse ante un accidente de cierta gravedad". En este sentido, destaca que varios testigos señalaron que el turismo "se desestabilizó tras el golpe".

Con estos argumentos, la declara autora de un delito de abandono del lugar del accidente, por incumplir "la obligación que se impone a quien ha causado un accidente de quedarse en el lugar, fundada en la común solidaridad de dar una respuesta asistencia y de colaboración a que se conozca lo ocurrido". Se trata, prosigue la sentencia, "de sancionar el comportamiento antisocial del sujeto que se ausenta del lugar del accidente sin mostrar preocupación alguna por la víctima".

Con todo, la magistrada le impone la pena mínima legal por este delito, que contempla penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel, ya que la acusada no tiene antecedentes, acudió voluntariamente a las autoridades, ha mostrado una "gran consternación" y envió una carta de condolencias a los familiares del fallecido, personados en el procedimiento como acusación particular a a través de la abogada Sara Gómez.